Duplantis y Kipchoge entre los diez candidatos a mejor atleta mundial de 2022

Madrid.- El pertiguista sueco Armand Duplantis, autor de tres récords mundiales esta temporada, y el keniano Eliud Kipchoge, que batió en Berlín su plusmarca mundial de maratón, figuran entre los diez candidatos seleccionados por World Athletics para recibir el trofeo al atleta mundial del año 2022 .

Los candidatos han sido seleccionados por un panel de expertos procedentes de las seis áreas continentales del atletismo para competir por el galardón en una encuesta popular que ha comenzado esta semana por internet, abierta a los aficionados de todo el mundo hasta el 31 de octubre y de la que saldrán cinco finalistas.

La actuación en los Mundiales al aire libre de Eugene (Oregón, EE.UU) y en los de pista cubierta de Belgrado, así como en las reuniones atléticas de un día han sido determinantes en la selección de candidatos. El ganador será anunciado a primeros de diciembre.

— World Athletics (@WorldAthletics) October 13, 2022 Los diez finalistas son:

※ Kristjan Ceh (Eslovenia). Campeón mundial y de la Diamond League de disco. Subcampeón de Europa y autor de un lanzamiento de 71,27 m, récord nacional.

※ Alison dos Santos (Brasil). Campeón mundial y de la Diamond League de 400 m vallas. Batió el récord de Sudamérica con 46.29.

※ Armand Duplantis (Suecia). Campeón mundial (al aire libre y en pista cubierta), europeo y de la Diamond League de pértiga. Batió tres veces su récord mundial con saltos de 6,19 y 6,20 (bajo techo) y 6.21 (al aire libre).

※ Soufiane El Bakkali (Marruecos). Campeón mundial y de la Diamond League de 3.000 m obstáculos. Invicto en 2022 y mejor marca mundial del año con 7:58.28.

※ Grant Holloway (EE.UU.). Campeón mundial de 110 y 60 m vallas, además de ganar la Diamond League en su prueba.

※ Jakob Ingebrigtsen (Noruega). Campeón mundial de 5.000 y subcampeón de 1.500. Campeón de Europa de 1.500 y 5.000. Campeón de la Diamond League de 1.500 con la mejor marca mundial del año (3:29.02)

※ Eliud Kipchoge (Kenia). Ganador del maratón de Berlín con nuevo récord del mundo (2h01:09). Ganador del maratón de Tokio.

※ Noah Lyles (EE.UU.). Campeón mundial y de la Diamond League de 200 metros. Mejor marca mundial del año con 19.31, tercera de todos los tiempos.

※ Anderson Peters (Granada). Campeón mundial y de la Commonwealth de jabalina. Mejor marca mundial del año con 93,07 metros que le sitúa quinto en el ránking de todos los tiempos.

※ Pedro Pablo Pichardo (Portugal). Campeón mundial de triple al aire libre con la mejor marca mundial del año (17,95), campeón de Europa y subcampeón mundial en pista cubierta.

