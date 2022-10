«Detesto acima de tudo a inércia e o egoísmo, o ficar parado em si mesmo»

Entornointeligente.com /

A sua virtude preferida?

Autenticidade.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Inteligência emocional.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Determinação.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Estarem lá. Sempre. Quando choramos e quando rimos. E quando apenas nos olhamos.

O seu principal defeito?

Impaciência.

A sua ocupação preferida?

Aprender, descobrir.

Qual é a sua ideia de «felicidade perfeita»?

Ter muitos momentos de felicidade ao longo da minha vida, com a família, com os amigos e com quem trabalho.

Um desgosto?

Está comigo.

O que é que gostaria de ser?

Já sou.

Em que país gostaria de viver?

Onde vivo, Portugal. Somos um país apaixonante, cheio de história, de enorme talento, seguro e de uma enorme beleza.

A cor preferida?

Verde. Associo à natureza viva, ao crescimento e à boa energia.

A flor de que gosta?

Escolho uma cor, mas duas flores: Hortênsias e camélias brancas.

O pássaro que prefere?

Andorinha, anuncia-me a Primavera.

O autor preferido em prosa?

Sophia de Mello Breyner Andresen e

Saramago.

Poetas preferidos?

Shakespeare e Fernando Pessoa.

O seu herói da ficção?

James Bond, «shaken, not stirred».

Heroínas favoritas na ficção?

Superwoman.

Os heróis da vida real?

Mãe. A Mãe.

As heroínas históricas?

Beatriz Ângelo, Ada Lovelace, Rosa Parks, Madre Teresa.

Os pintores preferidos?

Picasso, Dalí, Miró, Frida Kahlo.

Compositores preferidos?

Freddie Mercury.

Os seus nomes preferidos?

Carlota e Constança, das minhas filhas.

O que detesta acima de tudo?

Inércia e egoísmo, o ficar parado em si mesmo.

A personagem histórica que mais despreza?

Hitler, na verdade todos os ditadores e o mundo continua cheio deles.

O feito militar que mais admira?

25 de Abril de 1974.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Imortalidade, gosto muito de viver.

Como gostaria de morrer?

A viver.

Estado de espírito atual?

Inquietude serena.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Todos, são eles que nos fazem crescer, questionar e por isso empreender.

A sua divisa?

It»s kind of fun to do the impossible.

