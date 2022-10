De FHC ao goleiro Bruno

Entornointeligente.com /

Se Lula for reeleito vai fazer um governo pior ainda do que o atual», dizia Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 2006, às vésperas da eleição daquele ano em que Geraldo Alckmin, seu correligionário no PSDB, defrontava o candidato do PT. Lula classificou as declarações de «jogo sujo eleitoral», numa das muitas tensões na relação de 50 anos entre os antigos presidentes. Na semana passada, FHC declarou voto em Lula «por uma história de luta pela democracia e inclusão social».

Já antes, Lula havia convidado Alckmin, com quem trocara ataques pesados nas tais eleições, para seu vice. José Serra, que se candidatou contra Lula em 2002 e contra Dilma Rousseff, em 2010, também vota no antigo sindicalista dia 30. E Aloysio Ferreira, candidato a vice de Aécio Neves contra Dilma, em 2014, idem , entre outros símbolos da direita democrática, como toda a equipa que na viragem do século salvou a economia brasileira da inflação ao instituir o Plano Real.

Na primeira volta, FHC não foi claro no apoio a Lula porque o seu partido fazia parte da coligação de Simone Tebet, do MDB. Tebet, que em 2016 votou pelo impeachment de Dilma e consequente ascensão do seu companheiro de partido Michel Temer, também apoia Lula.

Henrique Meirelles, o «Senhor Mercado» que Temer chamou para ministro da economia, já apoiava desde setembro, assim como Marina Silva, a ex-candidata presidencial que se magoou com o PT, mas vê Lula como único capaz de derrotar «o maléfico Bolsonaro».

Outras figuras, não tão relevantes na história da política brasileira, fazem campanha por Lula: como Alexandre Frota, sonoro defensor de Bolsonaro em 2018, que não aguentou, nem ele, todas as pornografias deste governo. E como Paulo Marinho, o milionário carioca que ofereceu a sua casa como quartel-general da campanha bolsonarista em 2018, mas esteve num evento de apoio a Lula, ao qual levou o genro, Connor Kennedy, sobrinho-neto de JFK e admirador do antigo sindicalista. Na ocasião, Marinho explicou por que virou a casaca: «Quem conhece bem Bolsonaro, vota Lula».

Enquanto Lula convence a direita democrática e mesmo ex-extremistas a aderirem ao seu projeto, um deputado bolsonarista envolvido até ao pescoço em escândalo de corrupção na compra de vacinas contra a covid anunciava que, caso eleito, o seu chefe equaciona aumentar o número de juízes do Supremo Tribunal Federal. O próprio Bolsonaro admitiu estar a pensar nessa medida e o seu ainda vice, eleito senador, já afirmou que vai trabalhar para isso na Câmara Alta do Congresso.

A extrema-direita brasileira, que acusa Lula de tentar » venezuelizar » o país, prevê desse modo reproduzir a mesma medida de domesticação do poder judicial de Hugo Chávez. E de Orbán. E de Fujimori. E de outros autocratas.

Falar em dois polos simétricos – à esquerda e à direita – nas eleições do Brasil quando um candidato busca o centro e o outro imita ditadorzinhos do século XXI é, pois, das três, uma: má-fé, burrice ou ambas.

Mas depois de elencados, na primeira metade deste texto, os votos angariados por Lula nos últimos dias, é justo, em nome da equidade, informar que esta semana Bolsonaro também recebeu apoios: de Robinho, ex-jogador condenado por violação em Itália, e do goleiro (guarda-redes) Bruno, aquele antigo atleta do Flamengo a cumprir pena por homicídio triplamente qualificado da amante, ocultação de cadáver, cárcere privado e sequestro do filho.

Jornalista, correspondente em São Paulo

