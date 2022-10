D-Green regresa a Warriors: ‘No miramos el pasado’

Entornointeligente.com /

SAN FRANCISCO — El alero de los Golden State Warriors , Draymond Green , volvió a practicar el jueves, tras una semana fuera del equipo luego de golpear a Jordan Poole el miércoles pasado.

Los Warriors optaron por no suspender a Green por el incidente y, en cambio, lo multaron. Jugará en el último partido de pretemporada de los Warriors contra los Denver Nuggets el viernes y estará disponible en la noche inaugural el 18 de octubre.

«Tuvimos conversaciones sobre lo que debemos hacer para avanzar, y lo haremos», dijo Green. «No vamos a seguir aferrándonos al pasado».

Foto: Getty. Green no ofreció detalles sobre el trabajo que hizo durante su pausa, pero dijo que ahora está en un mejor estado mental que antes de irse.

Green, junto con el entrenador en jefe Steve Kerr y el pívot Kevon Looney , dijeron que la práctica del jueves fue como siempre y que no hubo incomodidad en torno al equipo.

Antes de darle la bienvenida a Green, los Warriors realizaron reuniones con la oficina principal, miembros del cuerpo técnico y jugadores destacados, incluidos Jordan Poole, Stephen Curry , Kevon Looney y Andre Iguodala .

El miércoles por la noche, después de anunciar que Green volvería a las actividades de baloncesto, Kerr dijo: «[Nuestra] cultura ha sido dañada por este incidente. Tenemos que trabajar para reparar eso». Agregó que Green rompió la confianza del equipo.

Pero Green rechazó la idea de que tiene que reconstruir la confianza entre sus compañeros de equipo, a pesar de decir que tenía mucho trabajo por hacer antes de alejarse.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G

— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022 «Se trata de asegurarnos de que la camaradería de nuestro equipo sea la correcta», dijo Green. «Puedes darte cuenta cuando estás jugando contra un equipo y tienen una buena camaradería… si no, se pueden romper fácilmente… si tienes eso, puedes construir a través de cualquier cosa».

Green dijo que la estabilidad de los Warriors se deriva del núcleo que han construido durante la última década y una comprensión mutua de lo que se necesita para ganar, y el deseo de ganar.

Esa mentalidad es la forma en que Green planea emplear en su relación con Poole en el futuro.

«Jordan es un profesional y yo soy un profesional. Tenemos un trabajo que hacer… vamos a hacer precisamente eso», dijo Green. «[En cuanto a una relación personal], no estoy seguro. Eso no depende de mí, ni creo que tenga mucha relevancia. Nos pagan para hacer un trabajo y lo vamos a hacer lo mejor posible».

