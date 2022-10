Crisis o avance económico de México; ¿Quién tiene la razón: columnista García Soto o presidente AMLO?

Entornointeligente.com /

1. De plano, no entendí ni he comprendido nada; pero sí me alarmó esta tarde del día 12 de octubre, las «Notas Indiscretas» de Salvador García Soto publicadas hoy en El Universal. Adelanto que ese periódico tiene más de 105 años de vida, posee por ello un enorme prestigio y el columnista García Soto es de los más distinguidos del país. Por ello al leer su artículo: «AMLO y el relajo de gabinete», sobre todo su largo párrafo del final: Notas indiscretas me alarmó, así como a mis familiares a los que les di a conocer la nota.

2. Escribe: «NOTAS INDISCRETAS… Si usted tiene una cuenta bancaria, sea de ahorros, de cheques o de cualquier tipo que no haya tenido movimientos en los últimos seis años, córrale a sacar el dinero porque anoche la Cámara de Diputados aprobó una virtual «expropiación» de los ahorros y dineros que haya en cuentas que estén en esas condiciones en los bancos para que los recursos pasen al erario federal y se utilicen «para fortalecer a las policías municipales y estatales». Con el argumento de que son «cuentas abandonadas», la mayoría de Morena y sus aliados votaron a favor de que la administración federal se quede con el dinero de esas cuentas, aun cuando sus titulares hayan designado beneficiarios…»

3. Puso el ejemplo del «corralito» de argentina, que me obligó a investigar y pude ver la gravedad del caso que obligó a los que tenían algo de dinero de ahorros en los bancos a no poderlos sacar y a recibir cada semana 250 pesos que sirvió para algunos gastos urgentes. Ello obligó al surgimiento de grandes movilizaciones en las calles que obligaron al presidente de la Rúa a huir en helicóptero por miedo a las grandes manifestaciones. El gobierno sustituto de Duhalde no pudo solucionar y sólo fue la llegada al gobierno de los Kitchner quienes pudieron revertir el problema y solucionarlo.

4. Mi preocupación me llevó a buscar algo publicado sobre lo escrito por García Soto para comprender el problema. Ello me llevó a una Mañanera del presidente López Obrador donde escuché de él todo lo contrario: El presidente AMLO aseguró que «pese a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, la economía mexicana está subiendo y hay una distribución más justa e igualitaria de la riqueza. El mandatario federal manifestó que están creciendo el número de empleos formales y aspira a terminar su sexenio con un mínimo de 300 mil empleos nuevos por año.

5. Señaló: «Están creciendo los empleos, están creciendo los empleos formales, como no sucedió en mucho tiempo. Imagínense en dos años con pandemia, la guerra, aspiro a terminar con un mínimo de 250 a 300 mil empleos por año nuevos. Se dice fácil, pero miren, es muy importante sí hay opciones». Continuó: «Nos vamos a ir para arriba, la economía está subiendo y están creciendo los empleos y hay algo que también es muy importante, mucho muy importante, una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, porque no nada es crecimiento sino distribución. Se está creciendo de manera más justa, más igualitaria, y eso también lo vamos a probar en su momento».

6. ¿A quién creerle? Yo leo de manera permanente a García Soto y sé que su prestigio lo ha ganado con argumentos suficientes. Sé que es un columnista que no puede rebajarse a decir cosas no ciertas; pero no puedo ser un fanático. De López Obrador estoy muy cansado de escuchar que todo está bien, que su gobierno es honesto, que no miente…etcétera. Quisiera que el articulista este fallando y que la situación económica del país no este como para causar alarma. Pienso que la economía mexicana está muy mal porque la pobreza y la miseria no han disminuido y los ricos se han hecho multimillonarios, pero no para pensar en el «corralito» argentino. (12/X/22)

Crisis o avance económico de México; ¿Quién tiene la razón: columnista García Soto o presidente AMLO?

Pedro Echeverría V.

