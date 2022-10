Caricom se ofrece como mediadora para diálogo en Haití

Entornointeligente.com /

La Comunidad del Caribe (Caricom) ofreció este miércoles ser mediadora en un diálogo entre las partes en conflicto en Haití después de que el primer ministro de esa nación, Ariel Henry, pidiera ayuda para solucionar la crisis humanitaria, económica, política y social.

«Los jefes de Gobierno (de Caricom) hacen un llamado a todas las partes interesadas en Haití para que se unan con urgencia en este momento crítico de la historia del país para poner fin al estancamiento político», expresó la entidad regional en un comunicado.

Los líderes del bloque aseguraron que existe la voluntad de ayudar a fomentar un diálogo significativo y la creación del consenso en Haití.

— CARICOM Secretariat (@CARICOMorg) October 12, 2022 «La asistencia propuesta incluye el desarrollo institucional, la implementación de elecciones libres y justas cuando se cumplan las condiciones necesarias y el establecimiento de un marco para el desarrollo social y económico a largo plazo», acotaron.

Respecto a esto, el bloque dejó en claro que las iniciativas no podrán hacerse efectivas hasta solucionar el tema de la inseguridad que persiste en esa nación.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) había propuesto una acción militar en Haití para recuperar el control de la capital, Puerto Príncipe, pues varias partes de esta se encuentran ocupadas por bandas armadas.

El secretario general de la ONU, António Guterres, detalló que esta acción tenía como objetivos desbloquear el suministro de combustible y otros insumos básicos, aunque detalló que esta no estaría realizada bajo el amparo del organismo mundia, sino que estaría liderada por algún país miembro.

No obstante, la petición del Gobierno encabezado por Henry no ha sido bien tomada por buena parte de la población haitiana que ha realizado protestas e incluso el Senado ha pedido que se anule la solicitud.

La Caricom está conformada por Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

