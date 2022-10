Bolsonaro pide disculpas por sus declaraciones durante la pandemia

Entornointeligente.com /

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien busca la reelección, admitió este jueves que «exageró» con algunas declaraciones durante su gestión en la pandemia de COVID-19 y pidió disculpas por ello.

«Creo que hice lo posible para ayudar en el combate a la COVID y hubo, de mi parte, alguna exageración en algunas palabras. Pido disculpas, pero forma parte de la emoción», declaró Bolsonaro en un encuentro con líderes religiosos en la ciudad de Recife (noreste).

Las polémicas declaraciones de Bolsonaro durante la pandemia han sido una de las principales armas utilizadas por su rival en las urnas, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para desgastar la imagen del gobernante.

Bolsonaro llegó a imitar a personas con falta de aire y afirmó que no era «sepulturero» al ser preguntado sobre el elevado número de muertos.

Aún no se vacuna contra la COVID El jefe de Estado manifiesta que todavía no se vacunó contra la COVID, promovió medicamentos que no tenían eficacia comprobada y fue un firme opositor a las restricciones de movimientos, llegando a promover aglomeraciones en las que participó sin usar mascarilla.

El líder de ultraderecha, que el próximo 30 de octubre disputará la segunda vuelta electoral ante Lula, justificó sus polémicas declaraciones por su educación familiar y militar.

«Tal vez fue por la educación que tuve en casa, bastante rígida y que agradezco a mis padres, y también por los quince años que estuve en el Ejército», subrayó el capitán de la reserva.

Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta, celebrada el pasado 2 de octubre, el 43,2% de los votos, frente al 48,4% conseguido por Lula. EFE

