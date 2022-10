Alexa Grasso y su primer estelar

Entornointeligente.com /

Parecía que se escapaba, Alexa Grasso (14-3) y Viviane Araujo (11-3) fueron agendadas por tercera ocasión y al fin se encuentran en la semana de la pelea.

Después de dos enfrentamientos postergados este año, primero en enero para UFC 270 y luego en agosto para UFC San Diego, ahora serán las estelares en UFC Vegas 62, un evento que podría dar a la siguiente retadora de las 125 libras.

La campeona, Valentina Schevchenko ha vencido a las cuatro peleadoras que se colocan por encima de ella en el ranking. La mexicana hoy está en quinto y la brasileña en sexto.

La mexicana tiene pautado regresar en octubre contra Viviane Araujo. Josh Hedges/Zuffa LLC «Es una pelea que tenía que pasar, sí o sí, hemos estado escalando en el ranking, somos muy similares en las estadísticas del UFC, yo con una ligera ventaja en el striking y ella una ligera aventaja en el suelo. Es un reto grande», explico Grasso, originaria de Guadalajara, Jalisco, donde entrena en el Lobo Gym.

Desde su segunda pelea en el UFC, la peleadora de 29 años se acostumbró a tener atención, pues ha sido coestelar en carteleras de Fight Night en México, Estados Unidos, Chile e incluso en pagos por evento como UFC 258, así que, en ese sentido, no cambia mucho la presión de cargar con la cartelera: «Me ha servido para estar tranquila y poderlo disfrutar, gracias a toda esa experiencia», consideró.

El cambio principal, vino en su preparación física para mantener un ritmo alto, sin quemarse durante 25 minutos, dos rounds más de lo que está acostumbrada. Ahora, la jalisciense llega en racha de tres victorias desde que subió a las 125 y con su primera sumisión ante Joanne Wood , dosis que pretende repetir, aunque no dejará de lado su boxeo.

Selecciones Editoriales UFC Fight Night: Cómo ver Grasso vs. Araújo streaming por ESPN+ 13h ESPN Digital Las atracciones del otoño: UFC apunta a una recta final de show en 2022 2d Carlos Contreras Legaspi | ESPN Digital 1 Relacionado «Me encanta la pelea de pie, todo el mundo lo sabe, pero en un mundo perfecto, en mi imaginación y en todo lo que he trabajado me encantaría otra sumisión. Tengo varios nocauts, quiero ser una peleadora que las oponentes sepan que golpeo y someto. Entonces una sumisión ante una cinta negra como Viviane sería increíble y estoy trabajando muy duro para eso», explicó Grasso, quien contará en su esquina con Francisco Grasso y el brasileño Diego Lopes , parte importante en su desarrollo a ras de lona.

La jalisciense sabe que será una dura prueba y que un ajuste puede cambiarlo todo, así que está contenta de que suceda en el UFC Apex, con público reducido: «Esta pelea va a depender mucho de la estrategia y es bueno porque voy a poder escuchar claramente a mi esquina y la de ella». Ha mencionado en el pasado que quiere ser la primera mujer mexicana en pelear por un cinturón, inspirada en el fenómeno que provocó Brandon Moreno ; sin embargo, ha aprendido a no adelantarse al futuro.

«Me pasó, llegar a estar obsesionada con lo que viene después. En estas ultimas tres peleas me he enfocado sólo en la pelea que tengo enfrente y me han salido bien las cosas porque estoy con toda mi atención y mi energía. Sé que teniendo una gran victoria cosas buenas van a llegar», confesó.

La primera oportunidad de Alexa llega en su décimo combate en el UFC, donde enfrenta a Araujo en una cartelera que arranca a las 13:00 hrs. con las preliminares y la cartelera principal a las 16:00 hrs., tiempo local en Las Vegas.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com