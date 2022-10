Alerta de tormentas para este jueves con vientos de hasta 100 km/h

Entornointeligente.com /

La Diabetes Mellitus (DM) se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre ; es una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la población mundial y se estima un aumento de su prevalencia en los siguientes años por lo que el impacto de esta es considerable.

Lea más: Diabetes: en Paraguay 700.000 personas padecen la enfermedad y otras 700.000 no lo saben

Existen varias complicaciones que pueden surgir con los años de evolución de la DM y sobre todo relacionadas al mal control metabólico o a los niveles de glucosa persistentemente elevados en sangre; muchas de estas complicaciones son prevenibles llevando un tratamiento y seguimiento adecuado, los cuales conllevan a mantener niveles de glucosa estables.

La doctora Sandra Soto indica que estos daños se producen a nivel de los vasos pequeños o microvasculatura y puede afectar a los ojos de las personas con diabetes ; dañando su visión de manera momentánea e incluso en algunos casos llegando a la pérdida completa de la visión o ceguera .

¿Por qué la diabetes daña a los ojos? Los daños oculares son muy frecuentes en los pacientes que llevan mucho tiempo de evolución de su enfermedad, o en aquellos que no llevan un buen control de los niveles de glucosa en sangre.

Lea más: ¿Cómo afecta la diabetes a mi visión?

Incluso en pacientes con niveles elevados de glucosa en sangre en rango de prediabetes ya pueden empezar estos daños de la pequeña vasculatura de los ojos por obstrucción de estos.

Los daños se conocen como complicaciones microangiopáticas de la diabetes.

¿Quiénes son más propensos a desarrollar estas complicaciones? Cualquier persona con diabetes puede en algún momento llegar a desarrollar complicaciones oculares de la diabetes, de ahí la importancia de los controles de pesquisa preventivos. Es más frecuente en:

Lea más: Sube la temperatura y los mas vulnerables pueden sufrir picos hipertensivos

Pacientes con muchos años de evolución de su enfermedad Cuando no existe un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre Cuando se asocia a presión arterial elevada, así como también a niveles altos de colesterol. En mujeres con diabetes que se embarazan existe predisposición a desarrollar problemas oculares o si estos ya existen progresan más rápidamente. ¿Cuáles son los problemas de los ojos más frecuentes en las personas con diabetes? La enfermedad ocular diabética u oftalmopatía diabética engloba varios problemas oculares resultados todos de la diabetes y se incluye:

Retinopatía diabética. Edema macular diabético. Glaucoma y catarata. ¿Qué es la retinopatía diabética? Es una complicación de la diabetes que afecta los ojos; específicamente se produce por daño de los vasos sanguíneos del tejido sensible a la luz y que se encuentra en el fondo del ojo o retina.

Lea más: Diabetes puede causar ceguera irreversible

Se produce porque la hiperglucemia o glucosa elevada en sangre obstruye la circulación de la retina y esta intenta formar nuevos vasos sanguíneos

Puede ser del tipo no proliferativa que se ve en etapas iniciales (los vasos sanguíneos nuevos no crecen o no proliferan o del tipo más avanzado o proliferativa.

¿Cómo se diagnostica la retinopatía diabética? Los controles periódicos con el oftalmólogo ayudan al diagnóstico precoz, se diagnostica mejor con un examen de ojos con la pupila dilatada.

Lea más: Retinopatía diabética

¿Qué puedo hacer para cuidar mis ojos si tengo diabetes?

Acudir periódicamente a los controles con el oftalmólogo y diabetólogo. Mantener un estilo de vida saludable con alimentación adecuada, buen descanso, realización de ejercicio, ya que esto contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Realizar el tratamiento indicado por el médico, ya sea con pastillas o con insulina. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el control de los ojos en la diabetes? Por lo general recomendamos a nuestros pacientes que acudan a una primera exploración de los ojos:

En el momento de realizado el diagnóstico de diabetes tipo 2 y el seguimiento es en dependencia si el fondo de ojo es o no normal. A los 3 a 5 años de realizado el diagnóstico de diabetes tipo 1, la frecuencia del seguimiento se determina según sea normal o no el fondo de ojo. En embarazo y diabetes recomendamos previo a la concepción y durante el primer trimestre. El seguimiento se realiza según el grado de afectación al inicio de la gestación y durante el primer año postparto ¿Cuál es la importancia de las revisiones periódicas y de la prevención? Las complicaciones asociadas a la diabetes en sus inicios no dan síntomas por lo que pasan desapercibidas y es ahí donde las revisiones periódicas preventivas juegan un papel fundamental. Muchos estadios iniciales de daño pueden sostenerse sin progresar a empeoramiento si son diagnosticados y tratados a tiempo.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com