Tom Brady ha recurrido a la terapia para tratar su salud mental en los últimos años

(CNN) — Tom Brady dijo que ha recurrido a la terapia física y mental para tratar su salud mental en los últimos años con el fin de poder «ser bueno para la gente que me rodea».

Tom Brady sale del campo tras la victoria de los Tampa Bay Buccaneers sobre los Atlanta Falcons en el Raymond James Stadium el 9 de octubre de 2022. Crédito: Julio Aguilar/Getty Images

Hablando en su podcast «Let’s Go!» junto al copresentador Jim Gray este lunes, el mariscal de campo de 45 años se abrió sobre la «intensa cantidad de estrés» que ha enfrentado durante sus 22 años de carrera en la NFL.

«Todo el mundo tiene diferentes situaciones en su vida e hijos y te preocupas por su salud mental. Te preocupas por tus padres [y] obviamente por ti mismo», dijo Brady.

«Creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo periodo de tiempo en el deporte. Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través del tipo de respuesta al estrés».

Tom Brady insinúa su retiro y Gisele Bündchen expresa su «preocupación» por su regreso al campo Añadió: «Así que [es] algo que siempre he seguido tratando de trabajar, y es obviamente un desafío para mí y diferentes formas de si es la terapia física o la terapia mental, todas esas cosas que definitivamente he hecho a lo largo de los años».

Brady ha tenido un comienzo inusual de la temporada 2022 de la NFL, con problemas dentro y fuera del campo.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers se retiró en febrero para luego revertir esa decisión . En medio del campo de entrenamiento de agosto, Brady se tomó una licencia de 11 días para «atender asuntos personales», según su entrenador en jefe Todd Bowles.

En septiembre, Brady insinuó en dos ocasiones que la retirada no estaba muy lejos, diciendo que estaba «cerca del final» de su carrera en la NFL.

A principios de este mes, una fuente cercana a Brady y a su esposa Gisele Bündchen dijo a CNN que la pareja distanciada ha contratado abogados especializados en divorcio y están «explorando sus opciones» con respecto a su matrimonio.

Tom Brady y Gisele Bündchen contratan abogados especializados en divorcios CNN informó el mes pasado que Brady y Bündchen han estado lidiando con «problemas maritales», según una fuente cercana a la pareja.

En el campo, los Bucs de Brady han tenido un comienzo de temporada difícil. Actualmente tienen un récord de 3-2 y están en la cima de la NFC Sur, pero han tenido algunas malas derrotas y algunas actuaciones decepcionantes.

Brady se quita el casco y mira hacia la banda durante el partido de los Tampa Bay Buccaneers contra los New Orleans Saints el 18 de septiembre de 2022. Crédito: Cliff Welch/Icon Sportswire/Getty Images

Brady dijo este lunes que la importancia de abordar la salud mental con frecuencia se subestima en el deporte.

«Creo que hubo una parte de nosotros en la que nos sentimos como, aguántate y lidia con ello», agregó Brady. «Y creo que te das cuenta de que hay mucho, especialmente en los tiempos que corren, con lo rápido que suceden las cosas en la vida para todos nosotros, y la cantidad de responsabilidades que tenemos».

«Se oye mucho esto de la gente que dice: ‘Solo soy humano’. Solo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots».

Brady dijo que tener un «gran sistema de apoyo» le ha ayudado a sobrellevar la presión que ha tenido durante su histórica carrera, durante la cual ha ganado siete títulos de Super Bowl.

El 90% de los adultos estadounidenses considera que hay una crisis de salud mental en el país, según encuesta de CNN/KFF «Te levantas todos los días tratando de hacer lo mejor que puedes hacer, entendiendo que la vida tiene sus tensiones y lidiar con ellas con un gran sistema de apoyo y comprensión y tener algo de introspección en tu vida donde puedes mirarte a ti mismo y decir, ¿dónde necesito comprometer mi tiempo y energía?», explicó.

«¿Y cómo puedo reducir el estrés y la carga que tengo que soportar para poder ser bueno con la gente que me rodea? Así que todas esas son cosas diferentes en las que trabajas. Yo trabajé en ellas cuando tenía 20 años».

«Había muchas cosas por las que estaba pasando cuando tenía 20 años. Había muchas cosas por las que estaba pasando cuando tenía 30 años. Hay cosas por las que estoy pasando a mis 40 años».

«Y es la vida. Y aprendes a crecer y aprendes a lidiar con la vida. Y eso es lo que todos intentamos hacer. Intentamos hacerlo de la mejor manera posible».

