Lucy Molinar regresa como reportera

La expresentadora de noticias cuestionó al representante de Portobelo

La exministra de Educación (Meduca) Lucy Molinar se dirigía a la provincia de Colón, cuando a su paso se encontró con un verdadero cierre de calle… y como en sus mejores tiempos de periodista, lanzó un reporte. Según Lucy Molinar, los residentes del distrito de Portobelo se encuentran en pie de guerra por la construcción de un relleno a medias de una cancha de fútbol. La comunicadora no podía dejar pasar la situación y buscó al representante del área para conocer sus impresiones. La expresentadora de noticias cuestionó lo sucedido… Dijo que según el representante de Portobelo «con los fondos de centralización se hizo el proyecto de la cancha de fútbol, porque los fondos de centralización no dan para hacer grandes obras». Explicó además que sostuvieron una reunión con la comunidad porque el monto que está en el cartel de la obra ($15.00) no da con lo que se hizo. Aseguró que buscarán las partes de la fiscalización y de la junta comunal para que explique lo que ha pasado. Según los moradores, ellos ya no creen en las autoridades y en las reuniones que se realizan.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

