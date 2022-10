La tragedia de Las Tejerías: «El que sobrevivió lo van a dejar morir de hambre»

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los vecinos de Llano Grande, un sector ubicado más arriba de barrio El Béisbol, una de las zonas más golpeada por el deslave del pasado sábado en Las Tejerías, estado Aragua, denunciaron este miércoles la falta de agua potable y alimentos para sobrevivir.

Marianny Castellanos // Corresponsalía lapatilla.com

» Todos somos afectados directa o indirectamente. A los que no nos llegó la vaguada también somos afectados, porque no tenemos trabajo, no hay dónde comprar comida. La gente arriba está desesperada, no tienen ni agua «, dijo una de las afectadas.

Describió como desesperante la situación que viven hacia la zona superior de Las Tejerías, donde afortunadamente no quedaron damnificados. «El que sobrevivió lo van a dejar morir de hambre», dijo.

Detalló que a pesar de existir suficiente ayuda para los tejerieños, «el gobierno se da el lujo de retener las donaciones. Ayuda hay, pero no las están dejando pasar».

Otro afectado del barrio El Béisbol señaló que conseguir una botella de agua mineral es como conseguir oro.

» La gente que no está damnificada, estamos pariendo por agua mineral. Una botella de agua mineral es oro. Lo único que pedimos como colaboración es agua mineral «, reiteró.

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2022/10/Video-de-WhatsApp-2022-10-12-a-las-17.29.05.mp4

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com