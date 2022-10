Imágenes sensibles: quedó marcada de por vida tras la explosión de un calentador

Entornointeligente.com /

Por: Daily Star

April Charlesworth, cuyas graves quemaduras de tercer grado fueron tan graves que su propio hijo le tenía miedo, estuvo en coma durante cuatro días y todavía tiene que mantener partes de su cuerpo comprimidas durante 23 horas al día después de que el fatídico calentador portátil explotara en El pub King's Head en Suffolk en abril de 2021.

El pub Kings Head no fue responsable de traer el calentador a las instalaciones.

April estaba irreconocible después de la extraña lesión (Imagen: mediadrumimages/@appleecx)

La joven de 28 años aún no ha superado el extraño accidente y tiene tanta ansiedad que no puede salir sola y cree que «todo el mundo quiere atraparla».

Ella dijo: «Antes del incidente, estaba feliz de salir todo el tiempo, era un poco fiestera. Ahora no se me ocurre nada peor, no me gusta salir, prefiero quedarme en casa con mi hijito.

La valiente madre de uno de Colchester, que trabaja como videógrafa, dice que no sabía qué tan graves eran las quemaduras inmediatamente después del accidente, que también hirió a su prima.

Las prendas de compresión usadas durante todo el día ayudan a April a superar gradualmente sus quemaduras (Imagen: mediadrumimages/@appleecx)

Ella ha trazado su viaje a través de la recuperación en su Instagram, donde publica actualizaciones y también trata de ser honesta sobre las cosas malas.

April agregó: «Tengo que usar prendas de compresión las veintitrés horas del día, son extremadamente incómodas…

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

LINK ORIGINAL: La Patilla

