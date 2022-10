Extrabases de Alfonso Saer 12-10-22

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA.- ABUNDANCIA de talento encontrará Carlos Mendoza cuando — dependiendo de los Yankees y su permanencia en postemporada — se incorpore a su equipo en Venezuela . Una conversación con José Yépez , gerente deportivo de los guaros, nos alerta en positivo sobre la presencia de muchos jugadores de alto rango en el club a partir del mes de noviembre. Coincidirán en el terreno César Hernández, Ildemaro Vargas, Hernán Pérez, Odúbel Herrera, Jermaine Palacios, Willian Contreras, Rangel Ravelo, Kennys Vargas, Pedro Castellanos, Gorkis Hernández, Alí Sánchez, Jecksson Flores, varios muchachos en ascenso y una buena cantidad de brazos jóvenes que representan lógica esperanza para los alados. Por ejemplo, se habla del retorno de Luis Avilán y la acción del veloz Darwinson Hernández en los relevos… LARA será uno de los equipos que se beneficie — todos lo harán — con el ingreso de jugadores destacados que habitualmente no ven acción en este beisbol de invierno. Los anuncios son halagüeños en cada uno de los conjuntos participantes en el certamen que arrancará la semana próxima. Necesitan los crepusculares reforzar su sección de pitcheo, repleta de veteranos y con brazos de reciente data. «Estamos buscando otro abridor porque uno de nuestros anuncios previos, Brooks Hall , se cayó», declaró el «Chato», exitoso funcionario de los larenses y ahora mismo en el cuartel de los Bravos de Atlanta, como parte de los catchers de bullpen de la escuadra que busca reeditar su título del año 2021. Así las cosas, el piloto Mendoza tendrá una buena baraja para escoger sus cartas de rigor en procura de otra gran actuación del bando occidental. Cómo moverá sus piezas es un asunto interesante que deberá resolver con buena mano izquierda. En todo caso, entrando diciembre, o antes, Cardenales tendrá un trabuco en el ataque. Si las promesas son realidades, por supuesto.

CUESTIÓN de gustos. El cerrado duelo de quince innings entre Cleveland y Tampa nos hizo volver al beisbol que nos atrae y encanta. No había regla panamericana — el controversial corredor en segunda al comenzar cada entrada extra — y los pitchers no dieron tregua hasta el jonrón de Oscar González que excitó el parque de los actuales Guardianes, cuyo estreno de apelativo ha sido de lo más exitoso. El béisbol se puede retocar en muchos aspectos, pero cambiarlo en profundidad resulta una osadía, un atrevimiento que atenta contra sus fundamentos tradicionales. Probablemente nadie de los asistentes se fue a casa — salvo algo inesperado — y muy pocos de los televidentes abandonaron la cita. Por supuesto, hay quienes apoyan el apremio para liquidar los partidos empatados y tienen sus argumentos. Entre gustos y colores la variedad es abundante y se toleran los criterios distintos. El asunto es que terceros — la televisión internacional en gran parte — imponen sus requerimientos comerciales. El béisbol es una creciente y solvente industria en USA y está sujeto a intereses muy poderosos. Con el debido respeto a los cordiales adversarios, nos quedamos con los extrainnings sin corredores impuestos en la intermedia. Para nosotros, que lleguen hasta allí con méritos propios.

DE visita es mejor. Filis , Marineros y Padres liquidaron a sus rivales siendo agrios huéspedes. Hubo béisbol chiquito, toques, robos, avances de corredores, porque la postemporada no da margen para reveses y equivocaciones. De alguna manera se rescató el juego de habilidad, estrategia, viveza. Se atascaron los Mets, llenos de figuras, ante unos frailes que necesitan justificar esa nómina demasiado costosa. El elenco de Scherzer y deGrom tuvo que recurrir a estratagemas como requerir la revisión de cuerpo e indumentaria del abridor Joe Musgrove, quien estaba insoportablemente efectivo y solo permitió un imparable en siete excelentes innings en ruta a un blanqueo decisivo. Hasta las orejas le observaron al tirador derecho. No sirvió de nada la estrategia para sacarlo de quicio… BRAVOS y Filis no se enfrentaban en postemporada desde hace 29 años (1993). Los campeones van como favoritos ante un club que derrumbó a San Luis, crecido por un cierre majestuoso de campaña regular. De cuatro pronósticos solo pegamos uno, el de los Guardianes ante Tampa, serie muy sufrida para los antiguos Indios. Pero vaticinar en beisbol es gratis y creemos que Atlanta , Dodgers , Yankees y Astros van a las series de división como ganadores de la segunda ronda de postemporada. Debemos recordar, empero, que los comodines son ácidos con alta frecuencia. Desde el 2020 los Dodgers les han ganado a los religiosos 32 de 48 juegos. Pero eso es historia… AROLDIS Chapman significa un problema permanente, lance o no. A regañadientes los Yankees le pagan 17 millones de dólares por zafra. Su trabajo viene deficiente hace tres temporadas, y el comportamiento es criticable. Su alta ERA lo tiene frustrado y muy malcriado, al punto de abandonar el club. Seguramente ese uniforme no lo vestirá más… MUCHOS especulan que Aaron Judge puede ser el primer jugador que obtenga 50 millones de dólares por una temporada. La cantidad de torneos será cuestión a determinar. El gigante lideró jonrones, empujadas, anotadas, embasado , slugging , OPS , total de bases, boletos, y fue segundo en average… LARA (80), Caracas (70) y La Guaira (60) celebrarán aniversarios redondos en la próxima LVBP . Buenos motivos para un acertado mercadeo. Y va calentando el ambiente local. La apertura está cerca.

