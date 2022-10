En los barrios de Ureña temen por una tragedia similar a la de Las Tejerías

Entornointeligente.com /

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Dos barrios del municipio Pedro María Ureña, población fronteriza del estado Táchira, específicamente La Guajira y Las Flores, se encuentran afectados por el colapso del sistema de cloacas, motivo por el cual exigen a los entes que resuelvan la situación antes de que ocurra una tragedia.

Anggy Polanco // Corresponsalía La Patilla

La cloaca colapsó a mediados del mes de octubre del año pasado, cuando la quebrada que pasa por el sector arrastró la tubería de aguas servidas a una distancia de 50 metros, pero la alcaldía dice que no maneja recursos para solucionar el problema, según reportan habitantes de la zona.

Aníbal Muñoz, habitante del barrio La Guajira, solicitó al gobernador chavista del Táchira, Freddy Bernal, que ayude con la situación de contaminación por causa de la acumulación de aguas servidas en la calle 4, en el callejón La Hedionda de la citada población.

«El temor que nos da es que pase lo mismo que pasó en Las Tejerías, porque para allá vamos, los puentes están totalmente colapsados, también el relleno y no ha habido solución. Me dirigí a la alcaldía, pasé un oficio, pasé por Hidrosuroeste y no ha habido respuesta, solo que no hay recursos», relató Muñoz.

Por ello solicitan el dragado de la quebrada, porque los residentes temen que al momento que aumente el caudal del afluente, se desborde y ocasione una tragedia.

Los habitantes piden al mandatario regional que envíe una comisión a la zona, en vista de que esta afectación ya la reportaron por la aplicación VEN y no recibieron respuesta de las autoridades pertinentes.

https://www.lapatilla.com/wp-content/uploads/2022/10/Video-de-WhatsApp-2022-10-12-a-las-18.38.34.mp4

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com