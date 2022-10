El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano inicia su segunda edición en el Centro Cultural BOD

Entornointeligente.com /

El Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano presenta su segunda edición, esta vez en honor a los 400 años del natalicio de Jean Baptiste Poquelin Molière. El Centro Cultural BOD es el escenario elegido para su gala inaugural, entre otros eventos.

La programación ofrece espacios de disfrute en distintas salas del país con: obras de teatro, lecturas dramatizadas, espectáculos de danza, conciertos y títeres. A esto se suman actividades de formación y reflexión como: talleres, clases magistrales, conversatorios, encuentros, cine foro, entre otros.

Más información a través de www.festivalfrancovenezolano.com y de @festivalfrancovenezolano en Instagram.

Del 15 al 30 de octubre de 2022

Encuentro Artístico La agrupación Nouveau Théâtre Populaire ( Nuevo Teatro Popular ) llegará directo desde Francia para reunirse con el público con el que compartirá su experiencia en el mundo de las artes escénicas, en un encuentro previo a la presentación de la pieza Molière Malgré Lui , que abrirá la segunda edición del Festival Franco-Venezolano de Artes Escénicas . Esta cita con el invitado internacional de esta edición del festival será moderada por Orlando Arocha , director de teatro y fundador del Teatro del Contrajuego. Sábado 15 de octubre de 2022 , a las 10:30 a.m. Entrada Libre Gala Moli è re El telón se abrirá para que Emilien Diard-Detœuf , Morgane Nairaud y Loïc Riewer , integrantes del Nouveau Théâtre Populaire ( Nuevo Teatro Popular ), interpreten Molière Malgré Lui , pieza que inaugurará la segunda edición del Festival Franco-Venezolano de Artes Escénicas .

Esta agrupación francesa demostrará sobre las tablas que «los espectáculos se crean rápidamente, con medios limitados… Un caballete, algunos disfraces, actores jugando varios roles, será suficiente para decir que basta con pocas cosas para que exista el teatro».

El grupo de actores, que llevará a escena un texto de Valentin Boraud , será acompañado en la iluminación por Thomas Chrétien . El vestuario estará a cargo de Zoé Langlare y Manon Naudet . La asistencia de dirección estará en manos de Thomas Mousseau-Fernández ; mientras que la producción general es de Lola Lucas .

Sábado 15 de octubre de 2022 , a las 7:00 p.m. Entrada Libre, aforo limitado Glamoroso espectáculo Como parte de la inauguración del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano el público disfrutará de Kiffe Molière , una delirante pasarela, escenificada por actores/actrices y artistas de circo, acompañados por un ensamble de cuerdas y un DJ.

Inspirado en el Las criadas de Jean Genet, este espectáculo, lleno de la magia circense, se dispondrá a mostrar, en una suerte de alfombra roja, un ecléctico y efervescente desfile entre barroco y postmoderno, que incluirá al mismísimo Molière, encarnado por el reconocido histrión venezolano Antonio Delli .

Sábado 15 de octubre de 2022 , a las 8:30 p.m . Entrada Libre Poesía y música en armonía La agrupación venezolana 4 Grados del Fuego presentará Falsas traducciones: Francofonías en la hoguera , síntesis poética-musical fundada en la intervención de textos de la tradición literaria francesa bajo el principio creativo de la transcreación.

Ésta será una operación en la que el traductor, en la figura de los poetas y músicos intérpretes, se apropia de los textos para reinventarlos en escena bajo el principio de la imposibilidad de la traducción.

Este espectáculo está estructurado en cuatro partes principales, como representación de las cuatro fases del proceso alquímico por las que atravesarán las sucesivas transformaciones, traducciones y reelaboraciones de los textos escogidos por los poetas.

Domingo 16 de octubre de 2022 , a las 4:00 p.m. Entrada Libre Sábados de tango Madeylén Baute y Marcelo Sánchez , bailarines con más de 20 años de trayectoria en el mundo del tango, regresan al Centro Cultural BOD con clases semanales dirigidas tanto a conocedores como a principiantes, quienes podrán acceder al aprendizaje de los pasos más simples y los más complejos de esta especial danza. Junto a estos maestros estarán Lucía Danielle Ramírez y Brian Landaeta , bailarines profesionales de danza contemporánea con más de 15 años de experiencia, quienes ofrecerán conocimientos técnicos de trabajo en pareja, orientado al entendimiento corpóreo y elocuente de este baile de origen argentino. Más información solo por WhatsApp a través del teléfono: 0424 – 172.25.74 Fecha : sábados Principiantes De 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Nivel intermedio De 1:30 p.m. a 2:30 p.m. Artes plástica para niños El taller permanente de exploración creativa y lenguaje plástico, dictado por el artista Rafael Bethencourt , bajo el título Manos a la obra , inició un nuevo ciclo, todos los martes en el Espacio Joven del Centro Cultural BO. Dirigido a niños entre 5 y 12 años de edad, en cada sesión, se abordan diversos temas como punto de partida de la actividad artística. Luego el dibujo, pintura, cuerpo, collage, ensamblajes, videos, sonidos y la poesía se convierten en las herramientas y técnicas para comunicar ideas, mientras se conoce el trabajo de algunos artistas famosos. El objetivo general es el desarrollo de la creatividad, la resolución de problemas mediante el papel activo del niño y el conocimiento de sus propias estrategias y capacidades cognitivas. Al final de todo el ciclo del taller (año escolar) se hará una muestra de todo lo vivido en el proceso para el disfrute de los representantes y familiares. Más información por mensaje directo a través del perfil de Instagram del facilitador (@rafael_bethencourt). Fecha : todos los martes de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. Próximamente Inigualable show Michel Gallero , considerado el mejor mentalista de América Latina gracias a sus impactantes espectáculos y su gran trayectoria en redes sociales, regresa al Centro Cultural BOD con Enigmas , un extraordinario show de mentalismo y humor. El talentoso mentalista y mago venezolano ofrece una propuesta artística fuera de lo convencional, original e inteligente, que ningún admirador de lo sobrenatural se puede perder. «No es el típico espectáculo de magia… ¡Va más allá de tu imaginación! Vivirás una experiencia inolvidable», asegura Gallero , quien vuelve para una única presentación. Función : jueves 20 de octubre , a las 7:30 p.m. Tributo a Elvis Presley Presley La Leyenda trasladará al público por un momento a Las Vegas, lugar donde se presentaba el Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, en un show lleno de dinamismo y emoción. Este espectáculo será un viaje a través de las canciones y vivencias de este icono inconfundible de la cultura musical mundial. Función : viernes 21 de octubre , a las 7:00 p.m. Nostalgia entre risas Todo Empieza a los 40 , monólogo escrito e interpretado por la actriz y periodista Sandra Villanueva , bajo la dirección de Daniel Uribe, regresa a los escenarios del Centro Cultural BOD para ofrecer un relato repleto de humor, visuales, que además incluye una fiesta musical con invitados especiales, como la cantante Karina y el actor Miguel Ángel Landa , entre otros íconos de los 80 y 90. Villanueva nos cuenta todos los acontecimientos a los que se enfrentan, tanto hombres como mujeres, cuando se está a punto de pisar o ya se pisa el temido «cuarto piso». A través de la risa, habla de temas como las nuevas tecnologías, el Instagram, los millennials versus la generación X, la presbicia, las cougars y la pareja. Todo esto ocurre en medio de un recorrido visual con imágenes de la Venezuela que vivieron todos los que atraviesan hoy esa dorada década. Las risas, las carcajadas y la nostalgia no se hacen esperar. Funciones : sábado 22 y domingo 23 de octubre , a las 5:00 p.m. Hilarante dupla La radio tendrá un nuevo significado después de que esta explosiva dupla se apodere de los micrófonos… Las actrices y humoristas Tania Sarabia y Evlin Pérez prometen risas y carcajadas de principio a fin con esta producción de Vaya al Teatro, que se presenta en la Sala Oeste del Centro Cultural. Las chicas de la radio -que lleva a escena un texto que parte de la idea original de Antidivas de Manuel Mendoza y Alejandro Aragón y de Ignacia la locutora de Elba Escobar-, cuenta con la producción general de Jorgita Rodríguez , la asistencia de dirección y de producción de Graciela Yubran y Richard Carpio , así como el diseño de iluminación de Sebastián Falco. Funciones : sábado 22 y domingo 23 de octubre , a las 5:00 p.m. Homenaje a Aquilez Báez

Las voces de Soledad Bravo , Miguel Delgado Esteves , Henry Martínez , Taumanova Álvarez , Esperanza Márquez , Betsayda Machado , Trina Medina , Ana Isabel Domínguez , Gioconda Cabrera , Mariana Gómez , Corina Peña , José Delgado , La Moña , Huguette Contramaestre , Tabaire Díaz y Ángel Palacios , se unirán para homenajear al maestro Aquiles Báez , con el concierto tributo Aki-les traigo de todo , producido por Tehuan Cultural. Ellos estarán acompañados por los músicos: Luis Carlos Villarroel (piano); Gustavo Figarella (guitarra); Miguel Da Vincenzo (batería); Javier Suárez (percusión); Luis Freites (bajo y dirección musical); Ismael Querales (bandola); Jorge Torres (mandolina); César Gómez (cuatro); Luis Tomás García (batería); Ezequiel Hernández (percusión); y Williams Mora ( percusión y clarinete). Lo recaudado en esta presentación será destinado a la restauración del hogar de la infancia de Báez , La Casa Azul, icónica edificación colonial de más de 400 años, que dio nombre a su tercera producción discográfica (1994), fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y devastada por un incendio en 2019. Más información a través [email protected] y por números +58 412 6033653 y 414 2309555/ 3157080 Función : domingo 23 de octubre , a las 11:30 p.m. Celebrado regreso La comedia Taxi del dramaturgo inglés Ray Coone vuelve al Centro Cultural BOD con 4 funciones. Esta famosa pieza teatral, con más de 30.000 espectadores y más de 300 funciones a nivel mundial, cuenta la historia de Juan García (Aroldo Betancourt) un taxista de clase media, que tiene dos esposas Mary (Sonia Villamizar) y Bárbara (María Antonieta Duque) en dos casas diferentes, en la misma ciudad, pero en municipios diferentes sin que ninguna de ellas sepa de la existencia de la otra. Con esta particular y arriesgada doble vida, Juan involucra a todos los que lo rodean en este sistema tan especial y peligroso de convivencia que ha creado, el cual marcha bien hasta que un día es puesto en peligro cuando Juan sufre un accidente y dos policías comienzan a investigar. Taxi cuenta con una puesta en escena de Juan Souki , dirección residente de Guido Villamizar y producción ejecutiva de Sonia Villamizar . Funciones: miércoles 26 , jueves 27 y viernes 28 de octubre , a las 7:00 p.m. Domingo: 30 de octubre , a las 5:00 p.m. Vuelve Vanessa Vanessa Senior regresará al Centro Cultural BOD con una nueva función de Incidencias de una noche , espectáculo en el que cuenta, a través de canciones, lo que ocurre en un despecho graciosamente desgarrador. Sacado de la vida real, este monólogo escrito por Senio r, con canciones de Kiki Villalobos , combina lo mejor de la música con las experiencias más controversiales de la artista. ¡Un espectáculo que nadie puede dejar de ver! Función : sábado 29 de octubre , a las 7:00 p.m. Flamenco sin fronteras El Centro Cultural BOD recibirá en sus escenarios al bailaor español Pol Vaquero , quien presentará el espectáculo Flamenco de aquí y allá . Entre música, cante y baile, este cordobés con amplia experiencia en este fascinante arte demostrará que ni él ni su baile tienen fronteras, mientras que rinde tributo en escena al legado de sus antepasados y los de todos, los de la humanidad. Esta cita flamenca contará también con: Gabriel de la Tomasa , destacado cantaor profesional de España; y el guitarrista Kilino Jiménez , joven promesa de la guitarra española y flamenca según lo describe el mismo Vaquero. Única función : domingo 06 de noviembre , 04:00 p.m. Fraga en tiempos de cambio Esta nueva conferencia vibrante, llena de contenido humano y muy sensible dictada por Carlos Fraga , quien regresa a su casa, el Centro Cultural BOD, para llevar a la audiencia a una humana y muy pertinente reflexión: descubrirnos en este presente que se nos muestra incierto pero desafiante, proponiéndonos cambios emocionales y orgánicos, en un mundo que se nos muestra poco controlable. Encontramos a un Fraga humano, inspirador y lleno de nuevas propuestas para gestionar, asumir y encaminar una vida más humana, adaptable y con matices nunca, hasta ahora, vividos. Será una experiencia donde la travesía será la que llevará el significado. Única función : jueves 17 de noviembre, 07:00 p.m. Las entradas para los espectáculos y actividades que los requieran están a la venta online a través de ve.ticketmundo.com y en la taquilla del teatro en los siguientes horarios: Jueves a sábado: 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Domingo: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Nota de Prensa

