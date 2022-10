¡Dan de qué hablar! Los 5 personajes de la televisión que se roban el show en sus series

Entornointeligente.com /

No hay duda que la televisión y sobre todo el streaming se empeñan en hacer producciones de elevada calidad. No solo es la producción, sino que las actuaciones de los protagonistas de sus series se encuentran en lo mejor de cada uno de estos shows. Hay muchas series que están dando la hora, pero de ellas rescatamos los personajes que no pueden aparecer en pantalla porque sencillamente se roban toda la escena, aunque ni siquiera digan una sola palabra. A continuación te mostramos los 5 personajes más destacados de las series que están dando de qué hablar.

Jennifer Walters / Hulka

Tatiana Maslany ha sabido impregnar de carisma a esta abogado de piel verde. Walters es una abogada que, después de una lesión, recibió una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, y adquirió una versión más leve de su condición de Hulk. Como tal, Walters se convierte en una versión grande, poderosa y de tonos verdes de sí misma; sin embargo, a diferencia de Banner, aún conserva en gran medida su personalidad. La serie es divertida, por lo que el personaje de Maslany no se hace pesado.

Daemon Targaryen

No hay duda d que «House of the Dragon» ha sido un gran éxito de la televisión, como nunca antes visto (quizás solo por su predecesora «Game of Thrones»), pero si algo nos ha encantado de esta historia de los Targaryen son sus personajes, El Daemon Targaryen de Matt Smith es exquisito. Impredecible, leal, enloquecido y lleno de mucho carisma, rápidamente se ha convertido en un favorito de la audiencia. Además, tiene la particularidad de que sin decir una sola palabra se roba la escena, en cualquiera que esté.

Johnny Lawrence

Willliam Zabka ha encontrado la redención con su personaje de Johnny Lawrence en «Cobra Kai». Hace 30 años Lawrence quedaba como el malo de las películas de «Karate Kid». Johnny fundó el dojo Colmillo del Águila para resarcirse, pero mantenía el estilo de Cobra Kai. En esta última temporada es evidente que se le abren los ojos y entiende que combinando su estilo con el de Miyagi Do Karate, hay una nueva forma de hacer este deporte. Además se demuestra que Johnny es conocedor de buena parte de la historia de Miyagi-Do, aunque ha pasado casi toda su vida odiando todo lo que representaba.

Jeffrey Dhamer

Basado en una historia real, de un brutal asesino en serie, «Monstruo: La historia de Jeffrey Dhamer», Evan Peters se mete en la piel de este asesino y lo hace de una manera magistral. Acostumbrado a hacer papeles de gente perturbada. Peters sale bien parado de este reto en el que da vida a este caníbal y por el cual se preparó meses. Es escalofriante verlo.

Rhaenyra Targaryen

Y por supuesto no podíamos dejar por fuera en este conteo a la Rhaenyra Targaryen de Milly Alcock. Aunque la de Emma D’Arcy es fenomenal, la de Milly es increíble. Capturó la esencia de la hija de Viserys I y cada vez que salía en pantalla era una fuerza arrolladora. Ni que decir cuando tenía una escena junto a Matt Smith.

