Tras cinco semanas casi completas, la Este de la Nacional se ubica como la mejor división de la NFL

Bienvenidos a la mejor división de la NFL : el Este de la Conferencia Nacional .

Después de que dejáramos establecido hace un par de semanas, que la muy celebrada AFC Oeste nos ha quedado a deber mucho en el arranque de la campaña, es momento de reconocer que la NFC Este , en cambio, nos ha regalado un montón de sorpresas positivas, con dos equipos presumiendo marca de 4-1, además del único equipo invicto que queda en la temporada, de la mano de un perfecto 5-0.

Cada uno de esos equipos, los Dallas Cowboys , New York Giants , y los invictos Philadelphia Eagles , ha encontrado una fórmula distinta para ganar, semana a semana.

¿Hablamos de los mejores equipos en la NFL ? No, tampoco. Esa etiqueta se la disputan equipos que residen en la Conferencia Americana . Sin embargo, los Cowboys , Giants y los invictos Eagles han superado aduanas importantes en el arranque de la campaña, cada uno de esos cuadros a su modo, para darnos una de las tramas a seguir más interesantes en lo que va del año.

Por ahora, la NFC Este es la única división con tres equipos en .800 o mejor en coeficiente de victorias, y la AFC Este es la única otra división en toda la liga con tres equipos con marca ganadora.

Por el momento, para que la división alguna vez apodada de manera burlona como la «NFC Least», ha recuperado su mote de «NFC Beast», por lo que le echamos un vistazo a lo que han conseguido esos tres equipos hasta el momento:

Cada uno a su manera, los Cowboys, Eagles y Giants han descifrado cómo ganar consistentemente en el arranque de la campaña. ESPN.com Dallas Cowboys Después de la lesión del quarterback Dak Prescott en la Semana 1, y con ello la derrota ante los Buccaneers, hubo varios que estaban listos para tirar la campaña de Dallas a la basura.

Luego, llegó Cooper Rush a la ecuación, mostrando una calma pocas veces vista para un pasador de tan poca experiencia de juego, y con él en los controles, Dallas ha ganado cuatro partidos consecutivos.

¿Controversia de quarterbacks para los Cowboys? Nah, nunca. Dallas está ganando con números extremadamente modestos de Rush, porque no se le pide hacer sino una fracción de lo que se le pide a Prescott, y en cambio, se ha visto muy bien respaldado por una defensiva que no ha admitido 20 puntos en ninguno de los partidos de la temporada.

Es sencillo tratar de armar escándalo cuando un suplente gana partidos en ausencia del titular, pero no nos vamos con lo fácil. Rush no está ganando partidos, pero está haciendo lo suficiente para no perderlos. ¿Es eso suficiente para tratar de crear debate sobre quién debe ser el titular en Dallas? Por supuesto que no.

En lugar de eso, hay que darle crédito a la unidad que comanda Dan Quinn como coordinador defensivo, donde han destacado DeMarcus Lawrence , Trevon Diggs y, sobre todo, Micah Parsons como los pilares de los Cowboys en el año. A esos nombres hay que sumarle otros destacados en el elenco de reparto como Malik Hooker , Dorance Armstrong y un renovado Leighton Vander Esch , para dar con la mejor defensiva del inicio de temporada en la NFL, como clave para el gran arranque de los Cowboys.

Ofensivamente, el tackle novato Tyler Smith ha sido una revelación, pese a un tiempo extremadamente limitado entrenando en esa posición después del draft. Recuerden, los Cowboys lo estaban preparando para la posición de guardia.

Por lo pronto, Dallas ya venció en el año a ambos finalistas del pasado Super Bowl LVI.

New York Giants Para los neoyorquinos, también hay una especie de renacimiento profesional que está en la base del 4-1 de los Giants.

Saquon Barkley está sano y corriendo como en su mejor momento, y eso ha sido determinante para maquillar las deficiencias ofensivas de un ataque que no solamente ha padecido con Daniel Jones en el gatillo, pero que también ha jugado sin sus mejores receptores abiertos por periodos largos del arranque de campaña.

Defensivamente, también tuvieron que comenzar la campaña sin el ala defensiva Kayvon Thibodeaux , una de sus principales atracciones del pasado draft.

El head coach novato Brian Daboll ha sabido ganarse al vestidor con una personalidad infecciosa y apasionada. No es exagerado decir que debe ser mencionado –en estas primeras semanas– entre los candidatos a Coach del Año.

Además del gran nivel que ha mostrado Barkley semana a semana, el tackle izquierdo Andre Thomas está jugando a nivel Pro Bowl, y lo mismo puede decirse del tackle nariz, Dexter Lawrence . Las rondas altas invertidas en las trincheras están dando frutos. Xavier McKinney , otro recluta alto para la defensiva, está tendiendo hacia arriba, también.

Hasta antes de la Semana 5, era fácil argumentar que el nivel de competencia que habían enfrentado los Giants era del fondo de la liga, pero una victoria viniendo de atrás en Londres ante los Packers, probablemente máximos favoritos para conquistar la NFC; podría cambiar esa perspectiva. Su única derrota hasta el momento es ante los Cowboys.

Philadelphia Eagles El mejor equipo de la NFL en términos de registro, es posiblemente el más balanceado de los tres mencionado aquí.

Selecciones Editoriales Taysom Hill de los New Orleans Saints es el Coloso de la Semana 5 2h Rafael Zamorano Todo empieza con un Jalen Hurts que muestra progreso semana a semana. Incluso, en días que no sale tan fino por aire, encuentra la manera de mover las cadenas y compensar por tierra. Con una carrocería que impone, el juego terrestre de poder que permite desde la posición de quarterback, similar a lo que sucede con Josh Allen en Buffalo, es parte integral del ataque ofensivo.

Sin embargo, no es el único capaz de mover el ovoide a ras de pasto. Los corredores Miles Sanders y Kenneth Gainwell son dinámicos, y operan detrás de una de las mejores líneas ofensivas de la NFL, liderada por el guardia Landon Dickerson , una futura estrella de la NFL.

Por aire, A.J. Brown ha sido más que un complemento para DeVonta Smith , con ambos turnándose para entregar atrapadas espectaculares jornada a jornada. Al otro lado del balón, sucedió algo similar con James Bradberry emparejándose a Darius Slay , en las esquinas.

Philly tiene el segundo mejor margen de puntos, con un +47, empatando a los 49ers, y también el segundo mejor margen de posesión de balón, con un +7:45, además de liderar a la NFL en el margen de entregas de balón, con 9. Se trata de componentes básicos, probados a lo largo de décadas de juego, que usualmente facilitan la senda hacia el triunfo.

¿Qué sigue para estos equipos Philly y Dallas chocarán en la Semana 6, en partido de horario estelar de domingo por la noche. Los Eagles saltarán al campo del Lincoln Financial Field, su casa, como favoritos (la línea favorece a los locales por -5.5 en este momento).

Por parte de los Cowboys, se espera ya el regreso de Prescott a la alineación titular, lo que debe abrir considerablemente el libro de jugadas de los Cowboys, y con ello la posibilidad de que el ataque alcance en desempeño lo que se ha visto hasta ahora de la defensiva.

Por su lado, los Giants reciben una dura visita de los Ravens que servirá para seguir cotejando el nivel de la NFC Este con el de algunos de los equipos candidatos de la Americana.

Y, ¿qué hay con los Washington Commanders ? Con marca de 1-4, y derrotas ante Eagles y Cowboys en el año, no es totalmente imposible, pero casi, que logren meterse en la carrera por un boleto de postemporada en una división que se les ha escapado. A lo que más aspiran es a meterle el pie a sus rivales divisionales en el futuro cercano, un papel que con gusto aceptarán.

