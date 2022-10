Tohá tras ataque a carabinero en San Antonio: «Entregaremos todos los recursos para dar con los culpables»

Entornointeligente.com /

Luego que un carabinero fuera gravemente herido en San Antonio este domingo, tras ser golpeado con un fierro en su rostro, la ministra del Interior Carolina Tohá señaló que como Gobierno dispondrán de todos los recursos necesarios para hallar a los responsables de este hecho .

La jefa de Gabinete llegó hasta el Hospital Dipreca de Carabineros en Las Condes, acompañada del general director de la institución, Ricardo Yáñez, para visitar a la familia del sargento Carlos Retamal y conocer su estado de salud.

«El hecho de hoy nos muestra el punto al que está dispuesta a llegar gente por un acto tan banal como una carrera de autos. Las carreras de auto son actos criminales, ponen en riesgo la vida de todos los que están alrededor, quienes conducen y en este caso también de un funcionario que cumpliendo su deber y cuidando la seguridad de todos los demás se expuso a este ataque cobarde y vil», manifestó Tohá.

«Queremos decir que no solo estamos aquí para solidarizar y lamentarnos. Estamos aquí para decir que este tipo de actos no se pueden tolerar. Y así como hace pocas semanas se dictó una ley que ponen normas mucho más efectivas para perseguir este tipo de hechos, vamos a entregar todos los recursos y todo el apoyo para que la investigación policial dé con los culpables de este hecho «, agregó la ministra del Interior, quien manifestó que espera que «esto sirva de ejemplo para que no tengamos que ver más situaciones como estás en el país».

Por su parte, el general director de Carabineros hizo un llamado a la población para que «entreguen información y nos ayuden a poder identificar y detener a este criminal que atentó contra la integridad del sargento Carlos Retamal».

Yañez aseguró que dispondrán de sus mejores capacidades y los mejores investigadores para que «coordinadamente con la PDI podamos identificar a los responsables».

«Estamos tristes, estamos dolidos. Perder cuatro carabineros en seis meses, con un cabo de carabineros recuperándose de un disparo en el cuello, dan cuenta del nivel de violencia que no estábamos acostumbrado «, indicó.

Por su parte, el director de sanidad del Hospital Dipreca, Cristián Matus, informó que el sargento Retamal se encuentra » en una situación muy grave. Tiene un traumatismo encéfalo craneano complicado, grave. Se debate entre la vida y la muerte «.

«Se están haciendo todos los recursos para que nuestro carabinero tenga todas las condiciones de salir adelante», subrayó el médico a cargo del carabinero. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com