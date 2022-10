Llegaron los 50, el ejercicio como terapia

Entornointeligente.com /

Explica que los movimientos de locomoción que hacemos diariamente nos permite alimentar los sistemas de energías que tenemos en el cuerpo, nos ayuda a mejorar la salud general, y a través de esos mismos movimientos activamos el sistema cardiopulmonar y la circulación comienza a lubricar hidratar y sanar nuestros músculos y ligamentos.»En pocas palabras el ejercicio diario nos hace más fuertes, más energéticos, más saludables y funcionales en la vida cotidiana, por lo que nunca es tarde para comenzar ya que los efectos se pueden percibir de inmediato».

Inicia de a poco, pero constante Carolina DiMauro es una de las muchas mujeres que le ha huido al ejercicio desde su juventud. Comenta que la práctica deportiva obligatoria en su época escolar le creó un trauma que le ha sido difícil superar. «Era una niña gordita y me obligaban a practicar ejercicios junto a las otras niñas que eran más ágiles que yo. Nadie se detuvo a pensar que mi cuerpo no estaba acostumbrado hacer ese esfuerzo y mi motricidad gruesa era deficiente. Nunca quise practicar nada, pero luego de permanecer tanto tiempo encerrada con la pandemia gané un sobrepeso importante que llamó la atención de mi médico».

Di Mauro asegura que se asustó cuando se percató de que su respiración fallaba cuando caminaba unos cuantos metros, por lo que decidió buscar ayuda profesional. «Mis hijos están en una edad (adolescencia) que necesitan a su mamá, una madre sana, no enferma. Por eso no me puedo permitir quedarme en casa encerrada engordando y sintiéndome cada vez peor, con los pies que se me hinchan, y con falta de respiración».

Cristhie Sierralta, quien se desarrolla de personal trainer en varios gimnasios de la ciudad de Miami, asegura que la mejor manera para comenzar es caminando. «Si una persona lleva mucho tiempo sin realizar ejercicios o nunca lo ha hecho, puede comenzar caminando en distancias cortas. Primero que camine 10 minutos si tiene mucho sobrepeso y en la medida que el mismo cuerpo le indique puede ir subiendo ese tiempo».Recomienda que para aquellas personas que no toleran el calor que puede haber cuando se camina al aire libre en el sur de la Florida, o no quiere ir a un local encerrado a subirse a una caminadora, puede hacerlo en algún centro comercial que tengan cerca que tenga aire acondicionado.

«Muchas personas acuden a los centros comerciales una hora antes de que las tiendas abran, entonces como hay pocas personas que van de compras se puede caminar con más tranquilidad en un clima agradable, y para eso Miami tiene muchos centros comerciales en los que se puede realizar la práctica. Lo importante es caminar sin detenerse y hacerlo constantemente por lo menos de tres a cinco veces a la semana».

Bailar, terapia liberadora de endorfinas Bailar es otra manera de iniciar a hacer ejercicios cuando se tiene mucho tiempo con una vida sedentaria, aunque lo importante es que la persona desarrolle una actividad constante, permanente y consistente, es decir se puede iniciar con 15 minutos que al igual que el caminado se pueden ir ampliando para ganar mayor resistencia.Sierralta, quien además es instructora de Zumba, asegura que bailar es una de las actividades que más endorfinas libera en el organismo, lo que resulta altamente saludable.

«Las endorfinas pueden aliviar el dolor y dar sensación de bienestar . Según los científicos las endorfinas son proteínas pequeñas, que se unen con los receptores de los opioides del sistema nervioso central y generan bienestar en el organismo».Sierralta afirma que nadar es una buena manera de iniciar, pero en muchos casos se hace complicado porque si la persona no tiene piscina en su comunidad debe buscar un sitio para hacer el ejercicio.

Es importante que antes de iniciar tanto bailar como caminar es importante que las personas se midan la presión arterial, para vigilar que estén en los parámetros óptimos. La resistencia cardíaca también debe ser revisado para evitar alguna complicación. Por lo que no duda en asegurar que es recomendable hacer un chequeo médico antes de aprender cualquier rutina.

5 consejos básicos para el arranque Yordan Mayedo, quien además fue bailarín profesional en Cuba, resume en cinco los consejos para iniciar a hacer ejercicios.

1-Proporcionar un calentamiento adecuado antes del ejercicio. Es importante adecuar el cuerpo antes de comenzar para evitar lesiones. 2- Una concentración máxima en las tareas que se van a realizar. Evitar distracciones que puedan traer como consecuencia alguna lesión. 3-Las personas deben estar seguras de mantener los signos vitales correctamente antes y después del ejercicio 4- Realizar cada actividad acompañada de respiraciones pausadas para que el cuerpo logre mantener su nivel respiratorio. 5.- Disfrutar cada ejercicio como si fuese la mejor medicina para el cuerpo. MÁS INFORMACIÓN

