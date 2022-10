«La cultura tiene que ser más beligerante que nunca»

Entornointeligente.com /

Relatos de bullying, trastornos alimentarios, diversidad de género, violencia familiar o dificultades en el mundo del deporte. Experiencias reales que confluyen en una única historia, y que sirven como forma de acompañamiento. Eso es el resultado de Cuál es tu lucha, la nueva novela juvenil de Nando López. El escritor traslada 15 testimonios reales al plano de la ficción para dar aliento y educar a través de sus entrevistados, todos ellos adolescentes. Se siente orgulloso y agradecido a la juventud por su espíritu «consciente, inconformista y solidario».

Dice que esta novela le ha cambiado. Ahora tengo un poquito más de esperanza en el futuro. Los testimonios son maravillosos, y se dividen en dos ejes: la solidaridad y la esperanza. Todas las historias pueden ayudar y tienen mensajes como ‘yo voy a vencer esta batalla’. Me he encontrado con una generación que no se rinde. Tiene claro qué violencias sistémicas, prejuicios y estigmas hay que vencer. Me da mucho aliento ver sus ganas de luchar, y quería que eso se captara en el libro.

Convierte en novela-documento historias reales, lo que no parece nada fácil. ¿Cómo ha vivido el proceso? Yo ya había hecho teatro-documento, pero con la novela ha sido un reto. En todos los testimonios hay mucha honestidad, y lo único que he ficcionalizado ha sido el tejido que los une. Ninguno de los dramas vitales está inventado.

Escogió 15 testimonios, pero había muchos más. ¿Fue difícil elegirlos? Sí. Todo el proceso ha sido complicado y ha ocupado años de trabajo. El primer año lanzamos una campaña para que llegara a todos los rincones del país… Y más allá de los 15 testimonios queríamos que el proceso sirviera para que los jóvenes se sintieran escuchados. Ha sido el libro más difícil que he hecho nunca porque tampoco tenía mi herramienta habitual, que es la imaginación. Sé que es un libro duro, pero también quiero que resulte ameno.

¿Cuán importante es que los relatos sean reales? Todos coinciden en que son honestos. Hablan de capacitismo, homofobia, machismo, racismo… Tratan esas violencias que suelen ser minimizadas. Esta es una novela juvenil, pero también vale para adultos. Todo el mundo tiene que reflexionar sobre estos problemas y hacerse preguntas: ¿Estamos dándole el espacio que merece a esta generación? ¿Somos conscientes de la gravedad de estos problemas y de cómo afectan a su salud mental? ¿Somos cómplices?

¿Usted qué opina del concepto ‘generación de cristal’? Es un término al que a mí me gusta darle la vuelta, porque sabemos que se usa de manera despectiva. Siempre digo que si se llama así a los jóvenes no es porque sean más frágiles, sino porque transparentan los defectos de nuestra sociedad. Y eso al mundo adulto nos molesta. Cuando se quejan y protestan lo hacen porque de verdad hay que hacerlo. Y lo triste es que otras generaciones no lo hayamos hecho. Me duele cuando se les llama así, porque no se pone en valor su sentido crítico. Llevamos mal que nos subrayen los problemas sociales que no hemos conseguido vencer.

Usted se dedicó a la docencia y, por su trabajo, está en contacto con la juventud. ¿Los padres y madres han ido tomando conciencia con los años sobre las cuestiones que se abordan en la novela? Es muy bonito que me escriban muchos padres y madres pidiéndome recomendaciones de libros que puedan servir para ellos y para sus hijos. De hecho, el lanzamiento del libro está siendo muy bonito porque interesa al mundo joven y adulto. Hay familias que quieren entender mejor estos temas. Y también es verdad que hay otro sector que no tiene esta apertura. En el libro hay familias que son comprensivas y otras que no lo son tanto.

Transmite su activismo en las redes sociales. ¿Qué opina de la reciente polémica sobre la nueva Sirenita, que es negra, y de su supuesta ‘inclusión forzada’ en la nueva película de Disney? La inclusión forzada no existe. Lo que ha existido mucho tiempo es la diversidad invisibilizada. Eso es lo que tenemos que romper. La ficción tiene muchas funciones, y una de ellas es la capacidad de representación, que nos permite vernos y construirnos. A mí me habría ayudado mucho encontrar Cuál es tu lucha cuando tenía 14 años, porque antes, en las ficciones, las personas como yo (pertenecientes al colectivo LGTBIQ+) no estábamos incluidas. Se hacía una ficción desde el privilegio. Que ahora tengamos a una Sirenita negra me parece increíble, pero el hecho de que se haya generado un debate en redes de esto ya es racista.

El mainstream está apostando cada vez más por la diversidad, aunque los discursos de odio siguen ahí, ¿no cree? Nuestra sociedad es hipócrita y, de hecho, estamos viviendo un repunte en determinadas violencias porque se defienden esos discursos. La cultura tiene que ser más beligerante que nunca. Hasta hace muy poco no hemos tenido personajes racializados. ¿Cuánto bien ha hecho Black Panther, por ejemplo? Hay niños que ahora tienen un referente. Y en el feminismo también se rompen clichés con Capitana Marvel . Quiero que con Cuál es tu lucha pase lo mismo. Ojalá.

¿Cuál es tu lucha cree que se podría adaptar al teatro? Yo creo que sí, me encantaría. Y ojalá se pudiera adaptar también al formato audiovisual. De esta forma tendría más alcance. Me gustaría que tuviera una larga vida. Ahora mismo tengo algunos proyectos teatrales, una obra de teatro adulta y otra juvenil.

¿Las propuestas de este tipo son clave para acercar el teatro a los más jóvenes? Sí, y, de hecho, creo que el teatro que hago para jóvenes tiene muy buena repercusión. Me parece esencial, porque es un lenguaje que les permite conocerse y hablar de muchas cosas. Es muy poderoso para expresarnos y muy positivo para la salud mental a muchos niveles.

¿Cuál es la lucha que libró Nando López cuando era adolescente? Como adolescente recuerdo que hubo dos: una de ellas tenía que ver con mi orientación sexual, que me costó mucho afrontarla por falta de referentes culturales. Yo era un adolescente muy lector y no me encontraba en los libros. Por eso quiero que los jóvenes sí lo hagan con lo que escribo. La segunda lucha era mi autoexigencia constante y mi miedo a no llegar a ser lo que quería ser: escritor. No sabía si tendría algo que aportar, si sabría hacerlo bien, y eso me aterraba.

¿Y ahora, se enfrenta a algo? Mi lucha actual es ser coherente entre lo que escribo, lo que siento y lo que pienso. Quiero que mi obra valga la pena desde lo estético y, por supuesto, desde lo social.

