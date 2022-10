Cagigal 873: Bajo los dictados del hegemón

Entornointeligente.com /

Estados Unidos construye un Estado de Derecho y «una realidad» a su servicio, para «volver a hacer grande a Estados Unidos», es el Nuevo Siglo Americano, es lo que trata de hacer Biden continuando la política de Bush, Clinton, Obama y Trump, es lo que pretenden republicanos y demócratas junto a otros grupos y tendencias que les respaldan. Con sus variantes y matices y esa política se expresa en conductas como: 1. Retirarse de cualquier organización que no haga lo que Estados Unidos quiere, como los tratados de derechos humanos, el pacto de San José, los tratados anti misiles, los tratados anti nucleares, la protección al medio ambiente, Unicef, la OMS y muchos otros; 2. Reconocer solamente las elecciones que ganen sus fichas y que coloquen al país en cuestión al servicio de Estados Unidos; 3. Desconocer acuerdos comerciales que no le sean favorables, sea quien sea que los haya firmado y cuando sea que hayan sido firmados; 4. Promover el derrocamiento, por vía legal o ilegal, abierta o encubierta de todo Gobierno que no acepte seguir los lineamientos de Estados Unidos, esto es especialmente importante en América Latina, pero también se manifiesta en Asia, África e incluso Europa; 5. Colocar a la justicia en Nuestra América al servicio de Estados Unidos, tal como hizo en Brasil, en Paraguay, en Honduras y como pretenden en Argentina judicializando a Cristina Fernández; 6. Impedir la llegada de migrantes al territorio estadounidense, salvo la de algunos especialistas bien clasificados y muy selectivamente escogidos; 7. Construir un nuevo derecho internacional que sirva a Estados Unidos para todos estos objetivos; 8. Utilizar los conceptos de derechos humanos, las luchas sociales como las feministas, la defensa del medio ambiente, la democracia y otros como formas de conquistar voluntades y aplicar «sanciones» a quien no se comporte como dictamine Estados Unidos; 8. Gobierno que no se someta será acusado de dictadura y se le aplicará el método del Dr. Gene Sharp o cualquier otro que haga falta para derrocarlo.

Venezuela está viviendo la agresión de Estados Unidos, de allí nacen la mayoría de las dificultades que tenemos en agua, gasolina, electricidad, gas, hiperinflación, dolarización del país, falta de repuestos, medicinas y otros elementos necesarios para la vida, que constituyen violación de derechos humanos.

MÁS LOGROS DE LA PATRIA

El presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines -SVIAA-, Saúl Elías López, estima que en 2022 «habrá 255.000 hectáreas de maíz, más de 30% de crecimiento en superficie con relación al año pasado. El sector privado fue factor fundamental en este proceso, ya que con músculo propio financió sus actividades»; la empresa de ingeniería Venezolana de Proyectos Integrados (Vepica) ha logrado levantar financiamiento por un millón de dólares en la Bolsa de Valores de Caracas, luego de colocar totalmente su quinta emisión de obligaciones garantizadas, correspondiente a su programa de 2021; la empresa recuperada por el Gobierno Nacional, Algodones del Orinoco, impulsa la producción de prendas escolares para niñas y niños, con el propósito de dotar a la población infantil con uniformes en el territorio nacional; Venezuela exportará medicamentos a Colombia, lo informó el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, analgésicos, anti inflamatorios y otros medicamentos están entre los rubros a exportar; Venezuela fue electa al Consejo Directivo de la Organización de la Aviación Civil (OACI) con 131 votos de 171 posibles; más de 4 millones de niños en Venezuela disfrutan del Programa de Alimentación Escolar (PAE); el Saime ha emitido 1.700 visas para extranjeros en el último trimestre; 15.000 dosis de vacunas contra la rabia humana arribaron al país; llegan desde China más de 1 millón de reactivos para pruebas de PCR; 40.5 toneladas de drogas han sido incautadas este 2022 por la FANB; Conviasa recibió certificado de calidad ISO en mantenimiento de aeronaves; por primera vez en el mundo, un diente ‘muerto’ y sin sensibilidad puede «regresar a la vida», mediante el implante de células madre, creación de científicos venezolanos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), bajo la dirección del Dr. José Cardier;establecidos los vuelo charter Rusia-Venezuela y los rusos están de nuevo, en Nueva Esparta, dándole vida a la isla.

LEYENDO LA CONSTITUCIÓN

Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.

.VARIEDADES

El 6 de octubre de 1976 es destruido mediante una bomba que explotó en pleno vuelo, un avión de Cubana de Aviación. Los autores de la masacre fueron Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, ambos agentes directos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos venezolanos al servicio de los terroristas, Hernán Lozano y . 76 personas murieron en el atentado, todos deportistas, técnicos deportivos, y tripulación. Toda la delegación de esgrima de Cuba murió en el atentado. Luis Posada Carriles fue detectado y enjuiciado en Venezuela, pero escapó de una cárcel con la complicidad de funcionarios de la Dirección de Inteligencia de los Servicios de Información (DISIP). Luego de su fuga fue a El Salvador donde continuó laborando para la CIA, a favor de los escuadrones de la muerte de El Salvador. Finalmente, después de haber estado en una prisión panameña por un intento de asesinato contra Fidel Castro, Posada Carriles fue liberado por Mireya Moscoso unos minutos antes de entregar la presidencia de Panamá. Posada salió con el apoyo de la CIA rumbo a Estados Unidos donde permaneció protegido contra la justicia por el Gobierno estadounidense hasta su fallecimiento. Setenta y seis personas asesinadas en un acto terrorista dirigido y ejecutado por el terrorista de la CIA Luis Posada Carriles. Busque en Internet, vea detalles en el libro Pusimos la bomba ¿y qué?, de la periodista Alicia Herrera. Si una persona difunde, reproduce, envía, reenvía, un mensaje de una empresa mediática al servicio del imperialismo, objetivamente esa persona es cómplice, servidor del imperialismo. Eso ocurre con todas esas mentiras que están lanzando en la campaña contra Rusia. Aquí no hay inocentes, son cómplices sin justificación. A Lula le faltó menos de tres puntos porcentuales para ganar en 1ª vuelta. La izquierda que se negó a respaldar a Lula, incluido uno de los dos Partido Comunista de Brasil, obtuvo 3 por ciento, porcentaje y fuerza potenciada con la que Lula habría ganado en 1ª vuelta. Ahora es necesario redoblar el esfuerzo para lograr una victoria necesaria para Nuestra América. Casos como este ocurrieron en varios estados, por ejemplo en Río de Janeiro, donde ganó el candidato de Bolsonaro con 29 puntos, siendo que entre el PT y el PSB, que respaldan a Lula sumados obtuvieron 33 por ciento gracias a esa división. La pelea no está fácil. Bolsonaro cuenta con gran parte de la población de los más pobres de los pobres, los evangélicos pentecostales que tienen fuerza en Brasil, sobre todo en los sectores más pobres, las mafias del crimen organizado, un fuerte apoyo militar. La lucha en Brasil es por la democracia y está difícil. El 27 de octubre de 1965 un cadáver apareció en Lecherías, estado Anzoátegui, tenía un pico atado con una cadena al cuello, estaba abombado, era el cadáver del dirigente del Partido Comunista de Venezuela, miembro del Buró Político. Fue asesinado por la Dirección General de Policía. Era norma en los Gobiernos adecos y copeyanos, fue bajo el Gobierno del adeco Raúl Leoni, el Gobierno más sanguinario de la 4ª República. En Indonesia en 1965 la matanza de comunistas y no comunistas comenzó el 5 de octubre de 1965 , duró año y medio y 1.000.000 de comunistas y otros 500.000 luchadores democráticos, fueron asesinados por las fuerzas armadas dirigidas por el general Suharto, respaldado por Estados Unidos que así ganaba un aliado. Octubre, mes de muerte, de asesinato de revolucionarios. El 8 de octubre de 1967 es capturado en Bolivia luego asesinado al día siguiente el comandante Ernesto Che Guevara. Félix Rodríguez, agente de la CIA estuvo al frente de la operación y dio la orden de asesinarlo, era la orden de Washington. Eligio Rojas, periodista muy bien informado porque es buen investigados informa en La Iguana que en Venezuela existen aproximadamente 51 cárceles que albergan entre 40 y 50 mil privados de libertad. Hay conductores de programas, buenos y malos programas, que toman información de alguna página o alguna prensa, en fin, de alguna fuente y la leen en su programa sin haberla detallado, sin haberla examinado. Generalmente esas páginas, por ejemplo cuando se refiere a algún artista, hombre o mujer, trae alguna inexactitud, algunas veces a ataques a Cuba, o a Venezuela, o a Nicaragua, en fin a algún aliado; o traen tergiversaciones históricas, exprofeso, son contrabando ideológico. Nosotros sugerimos, que antes de leer en el micrófono algo de eso, lo lea y haga las observaciones pertinentes. De otra manera se convierte en propagandista contra la Revolución, o pasa a decir falsedades históricas. Cinco millones de viviendas entregadas por el Gobierno bolivariano desde 2000 significan 250.000 viviendas por año, ¿Qué Gobierno en Venezuela, incluso en el mundo, ha entregado viviendas en esa cantidad anual porcentualmente hablando? Los Gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro lo han hecho. Busque usted, esté pendiente cuando en algún país de Nuestra América entregan vivienda, cuántas entregan. Y conste que desde hace varios años, debido al bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha disminuido su accionar pues faltan recursos; sin embargo, la Misión no se ha detenido y cada mes se entregan viviendas, muchas de ellas con el programa de autoconstrucción. Tal como Estados Unidos atacó mediante explosiones los gasoductos Nord Stream I y II, así puede atacar otro en otra parte del mundo u otra instalación, como lo ha hecho con drones asesinando personas y destruyendo bienes de otros países. 380.000 personas están en pobreza en Uruguay, es parte del resultado de la obra de Gobierno de Lacalle Pou. Así también en Brasil 33 millones de personas están en la pobreza. Eso es lo que va dejando el neoliberalismo económico que gobierna a Uruguay y a Brasil. Nicolas Spykman, geoestratega estadounidense, escribió en su libro Los Estados Undoso frente al mundo, que Estados Unidos debe tener una política permanente de división Argentina-Brasil pues si esos dos países se unen, si hacen alianza, la economía de Estados Unidos tendrá problema. Y eso lo aplica Bolsonaro. Hay personas que requieren, necesitan estar discutiendo con alguien. Esas personas parece que el único norte que tienen es polemizar, no crear. No proponen sino que se dedican a la discusión. Hubo un grande de la polémica, del discutir con otros, pero lo hacía bajo con la intención de alcanzar un objetivo y, por ejemplo, escribía un artículo y al otro día escribía cuestionado al artículo de ayer, con otro nombre por supuesto. De ese modo generaba una polémica que llevaba hacia el objetivo que pretendía, así captaba la opinión pública y lograba, generalmente, el objetivo. Pero ese era un grande, era Joseph Fouché, el Ministro del Interior de Napoleón Bonaparte, que trabajaba para él mismo y no para Bonaparte, o para cualquier otro personaje, aunque desempeñaba sus funciones como su jefe quería. Otro grande fue José Domingo Díaz, médico y periodista, enemigo de la causa patriótica pero brillante en las labores sucias y polémicas que hacía para combatir a los independentistas desde la Gaceta de Caracas. Quienes siempre quieren polemizar no tienen esa talla. A nosotros la polémica inútil no nos interesa. El presidente de Perú, Pedro Castillo, no gobierna en Perú. La oligarquía corrupta, aliada con el fujimorismo y el aparato mediático han impedido al profesor Castillo desarrollar su programa de Gobierno. Ahora mismo acaban de impedirle salir a una gira al exterior para tratar asuntos concernientes a Perú. Cuídese de las traducciones de los traductores. Por ejemplo, en el importante e histórico discurso de Putin del 30-9, él dice, luego de su disertación, vamos a responder unas breves preguntas. La traducción, escuchada en Telesur: «vamos a responder unas simple preguntas». Son dos cosas distintas. Preguntas breves y preguntas simples significan ideas distintas. Para diferenciarse usando el idioma es preciso conocerlo muy bien y manejarlo mejor. De lo contrario la persona que lo intenta habla horriblemente y escribe pésimo. Escuchamos ejemplos en radio y en televisión. Continúa la tensión en Brasil, ahora hacia la segunda y decisiva vuelta. Lula va este nuevo combate con alegría y nuevos bríos anunciando «una nueva batalla, una nueva oportunidad para exponer mis ideas y una nueva oportunidad para derrotar a Bolsonaro». La pelea es dura porque Bolsonaro ha demostrado que tiene fuerza y siendo presidente tiene ventaja, sin embargo, tiene cinco puntos en contra en la partida. Pero Bolsonaro tiene dinero del Estado a raudales, además de que la fuerza evangélica pentecostal es fuerte. Por cierto, esa fuerza pentecostal dice que la vacuna es asunto del demonio, por lo tanto no se vacunan y «que sea lo que Dios quiera», «el que se iba a morir se muere», por lo cual no les importan los 600.000 fallecidos por Covid debido al nulo tratamiento del Gobierno Bolsonaro. En todo caso, la pelea es dura y cada voto vale muchísimo, por lo cual pedimos a todos nuestros amigos en Brasil un trabajo tú a tú para conquistar esa victoria, muy importante para Nuestra América. Los brasileños que viven en Venezuela no pueden votar pues como Bolsonaro rompió las relaciones con Venezuela, aquí no hay consulado donde pueda funcionar un centro electoral de Brasil. Simone Tibet, la candidata del MSD que llegó tercera en la primera vuelta en Brasil, con 4.9 millones de votos promovió en su programa: educación, combate a la hambruna, deforestación cero. Además, integró la comisión que investigó al presidente Jair Bolsonaro por su política en el combate a Covid-19 y es fuerte opositora a Bolsonaro pues ella es feminista y Bolsonaro misógino, según acusó la tercera en la 1ª vuelta. ¡Yo estuve allí! Cuentan muchísimas personas acerca del 4-10-2012, en el acto de cierre de la campaña electoral presidencial de 2012, última participación del presidente Chávez como candidato presidencial, luego sería electo el 7 de octubre para un nuevo período presidencial. Los miles de seguidores del presidente estuvieron con Chávez bajo la lluvia, entre otras consignas gritaban, «si Chávez se moja yo me mojo», y estuvieron bajo la lluvia con el presidente. Fue un acto maravilloso, mágico, donde el presidente Chávez dijo «esta lluvia nos bendice», dicho y hecho. ¡Qué gloria! ¡Con Chávez toda la vida! El primer ministro de India, Narendra Modi emite un comunicado y una declaración llamando a la paz en Ucrania y ofreciendo su acción para el caso. Zelensky declara que gradece el apoyo de India a Ucrania, lo secunda el aparato mediático en una clara tergiversación de las de la declaración del primer ministro hindú. Así funciona el aparato mediático pro imperialista. En el discurso del 30-9 de Putin la palabra Ucrania aparece solamente cinco veces, evidentemente, el conflicto no es con Ucrania, es con la OTAN dirigida por Estados Unidos. Una persona dice ¡Si había alguien radical! Ese era fulano. Realmente esa persona está diciendo que no hay personas radicales; si acaso, fulano. Reflexione el asunto, el lenguaje y cerciórese usted de eso. Estados Unidos necesita que Venezuela aumente la producción de petróleo, pero pretende que Chevron extraiga petróleo sin que Venezuela reciba dinero sino que lo extraído sirva para pagar deuda a Chevron. Nosotros sabemos que debemos pagar, pero las deudas se pueden pagar por partes, y Venezuela necesita divisas. Por lo tanto, debemos plantear que se use una parte para pago de deuda y que Venezuela reciba divisas para realizar las compras que el país necesita. Si no, vivamos de otra cosa. En la lucha de independencia los patriotas fueron acusados de asesinos, locos, etcétera; en 1843, en la Comuna de París los comuneros fueron acusados de asesinos, de querer quitarle los hijos a la familia, de destruir la religión, en fin, de todo lo que la burguesía quiso; en 1850, el general patriota Abreu lima denunciaba en Brasil las mentiras que sobre los socialistas utópicos lanzaba la Iglesia católica y toda la reacción brasileña de ese momento. En 2007, cuando la batalla por la Reforma constitucional recordamos la cuña de la carnicería que tan buen efecto logró para quienes estaban contra la Reforma constitucional; también vimos eso en Chile para impedir cambios en educación y en Venezuela también, de una manera similar. La pregunta, ¿por qué siendo tan añeja esa campaña, sigue calando hoy en día? ¿Qué hace falta para derrotar campañas como esas? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos hacer? Hablando de deudas, las numerosas demandas de empresas gringas contra Venezuela, además de pretender robar nuestros bienes, buscan que Venezuela entregue sus materias primas como petróleo, hierro, bauxita, oro, a cambio de pago de deudas producto de esas demandas, muchas de ellas injustas. En Brasil Lula debe cargar con lo que sea para ganarle a Bolsonaro. La victoria de Lula es muy importante para América y para Venezuela. De manera que a concretar las alianzas necesarias, incluso las no atractivas. En su magistral ensayo La izquierda y la política de la identidad, el historiador británico Eric Hobsbawm alertó de los riesgos que traería para la izquierda asumir la política de identidad como programa estratégico y mascarón de proa intelectual. Uno de los problemas que detectó Hobsbawm es que «la mayor parte de las identidades colectivas se parecen más a una camisa que a la piel, es decir, que son, por lo menos en teoría, optativas, no ineludibles. Y asume también, por supuesto, que hay que librarse de los otros porque son incompatibles con tu verdadero yo». Tomado de Misión Verdad. Abajo tiene la dirección, imperdible. 09/10/2022

FRASE

Conquistar mayorías no equivale a sumar minorías

Eric Hobswam

Historiador británico

COLOMBIA

Muy activos está la prensa, la radio y la televisión de la oligarquía colombiana informando sobre las masacres y otros asesinatos que ocurren en Colombia. Cuando gobernaba Duque no tuvieron esa diligencia, apenas mencionaban esos hechos y en lugares no destacados. Hoy tienen otra conducta, ¿objetivo? Golpear los intentos de paz y de cambio del presidente Gustavo Petro. Cifra de migrantes venezolanos que regresa a Venezuela es mayor que la cantidad de personas venezolanas que vienen a Colombia, dijo el presidente Gustavo Petro ¿Qué hablaría con el presidente Petro, el Secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken? Noruega, Cuba y Venezuela son países garantes de los acuerdos de paz en Colombia. Se conoce que la revista Time sirve para promocionar en América, desde México hasta Argentina, fichas de Estados Unidos, líderes jóvenes, influyentes, que sirven a Estados Unidos o ese país los tiene en la mira para alabarlos, lisonjearlos y conquistarlos. La CIA es encargada de seguir y verificar quién puede ser atraído usando el masajeo mediático, o acercársele de alguna manera. Una de esas maneras es publicitarlo, y Time es muy usada para eso. Hay numerosos ejemplos. Por supuesto, no todo el que figura en la portada de Time pasa a ser ficha gringa, pero hay que estar alerta. Admiramos a Francia Márquez, la tenemos en alta estima y creemos que aportará mucho a Colombia, de hecho ha hecho ya inmenso aporte al ayudar sustancialmente a que la mayoría del pueblo colombiano eligiera a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Repetimos, admiramos a Francia Márquez, la queremos, pero le alertamos. Nosotros no creemos en bondades del aparato mediático al servicio del imperialismo estadounidense. ¿Cuántos venezolanos nacidos en Venezuela viven en Colombia? ¿Cuántos venezolanos por naturalización viven actualmente en Colombia? ¿Cuántos venezolanos hijos de colombianos viven en Colombia? ESTADOS UNIDOS

Biden prometió otros 625 millones de dólares en armamento a Zelensky, será en lanza cohetes HIMARS. Estados Unidos alienta y alimenta la guerra contra Rusia y no le importa la humanidad. Más de 31 billones de dólares es la deuda actual de Estados Unidos según informa el Departamento del Tesoro. La máquina de hacer billetes funcionará a millón para pagarle al mundo con billetes sin respaldo. Seis personas fallecieron en tiroteos masivos reportados por la policía en Tennessee y Pensilvania en Estados Unidos (EEUU). En la madrugada del domingo 2 de octubre, tres personas murieron y otras 17 resultaron heridas en un tiroteo cerca de un bar en Chattanooga, Tennessee. Según las autoridades de Chattanooga, 14 personas recibieron disparos y tres personas trataban de huir de la escena fueron atropelladas por vehículos, leemos en el despacho de Prensa Latina. Otro sitio donde el sábado 1 de octubre cerca de la medianoche ocurrió un tiroteo masivo en la concurrida zona de South Street, en Filadelfia, una zona de bares y restaurantes. Según el reporte policial, tres personas murieron y hay más de una docena de heridos luego de que un grupo de tiradores abriera fuego contra la multitud. Según reportó Archivo de Violencia Armada, este sábado ocurrieron también tiroteos masivos en Phoenix, Arizona; en El Paso, Texas; y en Ecorse, Michigan. Biden liberó a todas las personas consumidoras de marihuana bajo el pretexto de que consumen poco. La verdad del asunto es que Estados Unidos es hoy el mayor productor de marihuana del mundo y han desarrollado la marihuana de mejor calidad. Ergo deben venderla, es dinero, luego, hay que liberar la venta de marihuana, tal como se hizo con el tabaco. Por lo tanto, liberan a esas personas. Seguramente los seguidores de Edward Barnays desarrollarán campañas para que las mujeres y todo el mundo, «a consumir marihuana», «la marihuana es vida», «la marihuana cura cuanto dolor usted sienta», etcétera. Y los banqueros full de dólares. RECOMENDAMOS

https://newleftreview.es/issues/0/articles/eric-hobsbawm-la-izquierda-y-la-politica-de-la-identidad.pdf La izquierda y la política de la identidad, Eric Hobsbawm. Para comprender el fraccionamiento izquierdista. https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/injerencia-de-eeuu-en-bolivia Injerencia de EEUU en Bolivia Andrés Figueroa Cornejo

www.ramaral.org Sobre la 1ª vuelta y la que viene en Brasil. Busque A vitória parcial e os desafios postos http://cafenapolitica.com.br Actualícese con las noticias de la 2ª vuelta en Brasil Esa cagada llamada «Premio Nobel de la Paz»… https://www.ensartaos.com.ve/esa-cagada-llamada-premio-nobel-de-la-paz/ https://www.ensartaos.com.ve/noticias-economicas-positivas-de-venezuela-del-01-al-07-10-22-%ef%bf%bc/ Noticias económicas positivas de Venezuela, del 01 al 07-10-2022 José Gregorio Piña

La guerra acaba de comenzar, elespiadigital.com www.geoestrategia.es https://www.ensartaos.com.ve/de-cajon-si-estas-contra-rusia-no-te-queda-de-otra-apoyar-a-la-otan/

De cajón. Si estás contra Rusia, no te queda de otra: apoyar a la OTAN…

Pusimos la bomba ¿Y qué?, Alicia Herrera, excelente, sobre el atentado del 6 de octubre de 1976 Geopolítica Latinoamericana de Integración, José Felipe Marine, Editorial Humanitas, Buenos Aires. La campaña de 1812 en Rusia, Karl von Clausewitz la Grand Armee de Bonaparte fue derrotada, humillada, por las fuerzas rusas. Un estudio del autor de De la guerra, participante en la campaña, Inédita Editores. Elegía a Jacques Roumain, dirigente comunista de Haití, Nicolás Guillén, Obra poética, Tomo 1

