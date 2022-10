Voltaram as noites de Ronaldo

Entornointeligente.com /

44 minutos de jogo. O Manchester United sai em transição e Casemiro lança Cristiano Ronaldo em profundidade. Pela meia-esquerda do terreno, o português corre, corre, corre e finaliza de pé canhoto. Depois, o largo sorriso – um esgar feliz, com «cheirinho» a alívio pelos duros tempos que tem vivido sentado no banco dos suplentes.

Esta é a descrição daquilo que foi o regresso de Ronaldo a uma noite feliz – pelo menos, no prisma individual. No triunfo deste domingo do Manchester United em casa do Everton (2-1), o avançado voltou a não ter titular na Liga inglesa, mas beneficiou da lesão de Martial ainda na primeira parte para ser lançado em campo.

Sendo alguém cada vez mais alvo de opiniões polarizadas, Ronaldo poderá receber, agora, dois tipos de comentário: os críticos apontarão que foi preciso chegarmos a Outubro para Ronaldo marcar pela primeira vez na Liga inglesa e mesmo no registo global de todas as provas este foi o primeiro golo de bola corrida – marcou de penálti na Liga Europa.

Os fãs do português dirão, por outro lado, que o avançado conseguiu fazer a diferença assim que pôde jogar mais de 45 minutos na Liga inglesa, algo que não fazia desde 13 de Agosto. E dirão, por certo, que este é o início das noites de Ronaldo, que chegou aos 700 golos por clubes.

Em abono do internacional português há um detalhe importante: Ronaldo entrou com «fome» de futebol. Esforço defensivo (em bolas paradas, mas não só), muita disponibilidade para disputar lances aéreos, activo a dar apoios frontais e, apesar de algumas más definições de jogadas, bastante dentro do jogo, sobretudo em jogadas de transição.

— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 9, 2022 Tudo isto ajudou o United a vencer o Everton, numa partida na qual a equipa de Erik ten Hag foi mais forte em quase todos os capítulos do jogo.

A equipa de Liverpool até marcou primeiro, aos 5’, com um grande remate de Iwobi de fora da área. Antes disso já o United poderia ter marcado, pelo que os golos eram uma questão de tempo, pela forma como a equipa se aproximava da área adversária com relativa facilidade – Bruno Fernandes e Eriksen ofereceram bastante neste domingo.

Aos 15’, Martial lançou Anthony em profundidade e o brasileiro finalizou de pé esquerdo na meia-direita do campo, num tipo de conclusão que já todos previam há alguns segundos, desde que tinha sido lançado pelo francês.

Com o já descrito golo de Ronaldo, aos 44’, o United levou para o intervalo o resultado mais lógico pelo que se passava em campo.

Na segunda parte houve mais Everton, mas a equipa de Frank Lampard não conseguiu tirar o brilho à noite de Ronaldo.

Nas contas da Liga inglesa, o United está em quinto lugar, com 15 pontos, enquanto o Everton segue em 11.º, com dez.

