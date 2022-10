Vacaciones le dejan a Alejandro Torres un nuevo tatuaje

Entornointeligente.com /

Disfrute. Son cortas, pero significativas. Las vacaciones de Alejandro Torres y ‘Las Estrellas del Ritmo’ van viento en popa, el martes acaban, pero han sido de provecho.

El cantante de típico compartió con sus fanáticos que se tatuó uno de unos brazos y de inmediato causó revuelo.

Algunas personas compararon el diseño con los que porta el actor Dwayne Johnson, conocido como ‘La Roca’, y hasta le preguntaron cuál era el significado del mismo.

Otros se fueron más allá y le cuestionaron por haberse marcado la piel. No obstante, los más observadores aseguraron que el tatuaje no es permanente ¡Jo, no se les va una!

Durante solo seis días, el conjunto de música se fue de descanso a recargar energía para la cartelera que les viene este fin de año, ya que tienen agenda llega hasta el 31 de diciembre.

Alejandro ha aprovechado este tiempo para estar con su esposa e hija en una isla local paradisiaca.

El vocalista y su conjunto regresan a los toldos el miércoles 12 de octubre.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

