Un error en Tinder la ayudó encontrar el amor en EEUUâ¦ con un joven 25 años menor

A poco de comenzar la relación, ella voló desde su casa en Nueva York y fue a pasar tiempo con su flamante conquista, Alex Michael de 23 años. Ambos tuvieron una «conexión instantánea» e insisten en que «la edad es solo un número».

La mujer tiene dos hijos de 23 y 19 años. A los meses de separarse sus amigas la convencieron para bajarse Tinder. «Estaba viviendo algo nuevo tras mi separación y quería probar algo diferente» explicó a The Mirror. Además, Rachel aclaró que al principio «estaba muy escéptica» y que la «desconcertaron» los mensajes que recibió: «Recibía fotos no solicitadas y no me gustaban.», contó.

Alex y Rachel comparten fotos de su día a día en las redes. (Foto: Alex Michael / SWNS)

Ella siguió usando la app sin darse cuenta que nunca había configurado la opción de preferencia de edad para establecer un limite etario. Fue allí donde apareció Alex. «Me envió un mensaje y seguí volviendo a su foto una y otra vez. Suena realmente a cliché, pero pensé que tenía ojos amables. Comenzamos a conversar y surgió la pregunta de la edad. Cuando me dijo que tenía 23 años, dije: ‘Guau, es demasiado joven, no va a salir nada de esto’», reveló.

La relación comenzó a dar sus primeros pasos sin prisa pero sin pausa. «Le gustaba hablar por teléfono y su voz era muy sexy y atractiva para mí. Tuvimos grandes conversaciones y mucho en común. Lo sentí como mi forma masculina», sostuvo.

