Telegram integra un mercado P2P a su wallet de criptomonedas

La wallet de criptomonedas oficial de Telegram lanzó recientemente un mercado P2P para la compra y venta de bitcoin (BTC), TON token (TON).

Según el anuncio, el mercado P2P integrado a la wallet de Telegram está disponible desde este 4 de octubre, para todos los usuarios de Telegram, en más de 6 monedas fiat diferentes, entre las que se encuentra: USD, RUB, EUR, UAH, KZT y BYN.

Esta wallet funciona como un bot dentro de la aplicación de Telegram. Los usuarios solo deben iniciar el bot de @wallet dentro de la aplicación para usar sus funcionalidades, incluyendo el mercado P2P.

Vea: Yutong Venezuela anunció que en el 2023 producirá autobuses y vehículos pesados

Desde su lanzamiento en abril pasado, este bot ha recibido una serie de actualizaciones para su uso dentro de la aplicación, como ha reportado CriptoNoticias. Actualmente, es posible enviar TON, token creado por los desarrolladores de Telegram, entre chats de usuarios.

Para la compra y venta, los usuarios interesados deberán compartir su número de teléfono con la aplicación como forma de seguridad. Así mismo, el bot cuenta con un sistema de disputas, para la resolución de conflictos, manejado por un equipo de administradores.

Al igual que otros mercados de intercambio P2P, este también cuenta con un sistema de reputación para cada usuario, en el que se podrá ver que tan bien o mal reputado es un comerciante.

El mercado p2p no está limitado por país

A diferencia del sistema de compra de criptomonedas con tarjeta de crédito del bot de telegram, el mercado P2P no está limitado por país. Cualquier usuario puede acceder.

Al entrar, si se está conectado desde un país cuya moneda fíat no está listada, se notificará que el mercado P2P no está disponible en dicha región. No obstante, este no es impedimento para que las personas puedan comprar o vender criptomonedas en las monedas fíat ya listadas.

Vale señalar que la Wallet de Telegram es una cartera custodia, como bien se indica en la página web de TON. No obstante, una vez recibido los fondos, los usuarios pueden retirarlos a la wallet de su preferencia.

Con información de Criptonoticias

