Spagna: Meloni superstar alla kermesse di Vox

MADRID. – Da Viktor Orban a Mateusz Morawiecki e Santiago Abascal: per i leader conservatori europei è la vittoria di Fratelli d’Italia alle ultime politiche il più recente motivo di giubilo. Con Giorgia Meloni autentica superstar, a Madrid, della kermesse annuale di Vox, il suo partito alleato in Spagna. «Oggi siamo un modello di riferimento per tutta Europa», ha detto all’ANSA l’eurodeputato europeo di FdI Vincenzo Sofo, presente all’evento.

Tra i più entusiasti per il risultato italiano c’è proprio il leader di Vox Abascal, che nel fare gli onori di casa si è congratulato vivamente «per la magnifica vittoria» della destra italiana. «Ci ha riempito di speranza», ha detto ringraziando Meloni — questa volta presente con un video-messaggio, l’anno scorso di persona —, «una speranza di cui hanno bisogno sia l’Europa, sia la Spagna». Perché a Bruxelles, ha aggiunto, ci sono «burocrati» che «ostacolano la libertà e la sovranità delle nazioni».

Un riferimento diretto all’esito delle politiche è arrivato anche dal primo ministro ungherese, intervenuto al ‘Viva 22’ di Vox con un breve messaggio registrato. «Il treno da Roma è appena arrivato a Bruxelles», ha affermato Orban, «quello da Madrid, guidato dal mio amico Santiago Abascal, sta per partire». L’obiettivo, ha aggiunto il leader ultra-conservatore, deve essere «difendere gli interessi nazionali» impedendo che milioni di immigrati irregolari invadano i nostri Paesi».

Non ha by-passato i recenti sviluppi elettorali italiani neppure Morawiecki, lui sì presente di persona a Madrid. «La Commissione europea ha deciso di istruire gli italiani su come votare», ha detto dal palco dell’evento, «non è una presa di posizione adeguata, ma un pessimo atteggiamento».

A Vox sono arrivati messaggi di appoggio anche da leader politici di Paesi del continente americano, in primis l’ex presidente Usa Donald Trump. «Tutti stiamo vivendo una situazione singolare, nella quale abbiamo bisogno di difendere le nostre frontiere e promuovere una buona agenda conservatrice», ha detto in un video di 30 secondi.

Ma il nome sulla bocca di molti dei sostenitori di Vox oggi a Madrid era ancora quello di Giorgia Meloni: «Sono un suo grande fan», diceva ad esempio Tomás Mártir, arrivato da Malaga apposta per assistere alla kermesse, «la sua forza è impressionante».

