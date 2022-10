Soluciones reclamó que se impulse un Plan Nacional de Agua y se doten centros de salud

Entornointeligente.com /

Claudio Fermín: El hecho político más importante está pasando inadvertido y es la discusión de los presupuestos

«Tenemos muchos años creyendo que el camino es la confrontación total, que no puede haber coincidencias entre quienes gobiernan y quienes hacemos oposición. Yo observo eso como un suicidio, porque eso es una política segregacionista que va contra los intereses de la nación». Las palabras son de Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. No es un discurso extraño para los venezolanos. Al contrario, un vistazo a pasadas declaraciones de Fermín a través de los años muestra, como la gota en la piedra, la constancia de un solo discurso. La coherencia no se consigue en botica.

En declaraciones ofrecidas este miércoles, el exalcalde de Caracas aseguró ser partidario de los diálogos y acuerdos, a pesar de que, expresa, estos «han sido satanizados». Del mismo modo, asegura que el próximo gobierno debe ser «un gobierno plural, de amplitud y soluciones prácticas».

«Soy partidario de un gran acuerdo nacional», afirmó Fermín, a la vez que recordó que el próximo gobierno, del signo que sea, tendrá durante su primer año una Asamblea Nacional dominada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual hace aún más importante la necesidad de un entendimiento. «Creo en la convivencia de un gobierno venezolanista que ponga a Venezuela primero», expresó.

El ex candidato presidencial considera que al país le espera un largo debate. «Votaré por quien represente una alternativa de cambio al gobierno», dijo Fermín, «pero esa discusión no es ahorita. Hoy debemos centrarnos en brindar soluciones a los problemas de la gente»

Lo más importante hoy es discutir los presupuestos

«El hecho político más importante está pasando inadvertido y es la discusión de los presupuestos», dice a contracorriente Fermín, mientras el debate político pareciera centrarse en candidaturas y marketing político. «Lo que no aparezca en esos presupuestos no se hará», advirtió.

«En Soluciones para Venezuela estamos reclamando que se discutan los presupuestos y se impulse un Plan Nacional de Agua junto a la dotación de los centros de salud», propuso el profesor universitario, a la vez que reiteró que «si hay mejoría económica debe haber aumento de salarios».

