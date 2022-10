Reflexões sobre o poder num festival que deixa leitores com ânsia de ler

Entornointeligente.com /

«Quando pensamos em poder, pensamos em poder económico, em poder político, em poder físico como o militar. Mas nenhuma estrutura de poder pode manter-se em pé sem uma ficção que a sustente», afirmou o argentino Hernán Díaz, autor do romance Ao Longe (finalista do Pulitzer e do PEN/Faulkner) no Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos. Ainda com jet lag , o escritor que vive nos EUA e cresceu na Suécia, para quem a relação entre ficção e poder interessa «profundamente», foi um dos convidados do Folio Autores, que tem por tema «O Poder» e curadoria de Pedro Sousa.

