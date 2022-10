PCP e BE vêm «empobrecimento» no acordo de rendimentos e competitividade

Entornointeligente.com /

PCP e BE criticaram este domingo o acordo assinado na concertação social com todos os parceiros sociais, à excepção da CGTP, considerando que a trajectória prevista para os aumentos salariais se vai traduzir em «empobrecimento».

O PCP considera que, para os trabalhadores, é «mais do mesmo» porque não há valorização dos salários, mas empobrecimento «uma vez mais» e «prolongamento da perda do poder de compra». A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) também usou a palavra «empobrecimento» para o caracterizar, considerando que os patrões são apoiados mas os salários reais não aumentam.

«Se retirarmos o aparato da apresentação e os enfeites e olharmos para aquilo que, de facto, resulta do acordo para quem trabalha e para os trabalhadores é mais do mesmo», afirmou a deputada comunista Alma Rivera, numa mensagem vídeo enviada às redacções. Na sua opinião, o acordo «não toca nas normas gravosas» da legislação laboral, nem valoriza os salários . «Há empobrecimento uma vez mais, prolonga-se a perda do poder de compra uma vez que o que é anunciado nem sequer compensa a inflação e basta ver que com a inflação que é apontada os trabalhadores ficam com menor poder de compra do que aquele que tinham em 2021», acrescenta.

Já sobre o salário mínimo, Alma Rivera entendeu que o aumento continua «abaixo de níveis» que permitam sobreviver em Portugal, classificando a medida como «mais uma promessa eleitoral do PS que não se verifica». Contudo, a deputada realçou que não «ficam todos mais pobres» porque para compensar estes aumentos «insuficientes» para os trabalhadores, as grandes empresas e grupos económicos «obtém benefícios para aumentar os lucros «.

«Uma vez mais, o Governo dá borlas a estes grupos e abdica de receita que faz falta à saúde, educação e reformas, tudo para não beliscar os lucros de quem mais tem», vincou. Para a comunista, mantém-se a acumulação dos que mais têm e o empobrecimento dos que trabalham.

No mesmo sentido, Catarina Martins sustenta que «o acordo hoje assinado dá duas garantias: os patrões são apoiados, mas os salários reais não aumentam, a isto chama-se empobrecimento», escreve Catarina Martins numa curta mensagem publicada na rede social Twitter .

— Catarina Martins (@catarina_mart) October 9, 2022 Para a bloquista, os «patrões do patrão aplaudem e a UGT [União Geral de Trabalhadores] assina por baixo como há dez anos assinou o acordo de Passos Coelho [ex-primeiro-ministro eleito pelo PSD]».

O acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos, salários e competitividade foi assinado hoje em Lisboa pelo primeiro-ministro, António Costa, e pelos representantes da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) assinou o documento antes da cerimónia, enquanto a CGTP recusou formalizar o acordo, alegando que as medidas previstas são «insuficientes» para responder aos problemas dos trabalhadores, reformados e pensionistas.

Os parceiros sociais saudaram o acordo de concertação social alcançado com o Governo, mas alertaram que esse compromisso constitui um ponto de partida, face à imprevisibilidade da conjuntura nos próximos anos.

Por seu lado, o primeiro-ministro, António Costa, defendeu que o Acordo de Médio Prazo assinado com os parceiros sociais é da maior importância política e um marco de confiança, salientando que irá beneficiar famílias e empresas e será permanentemente monitorizado.

