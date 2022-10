Nicaragua pone a salvo a población caribeña ante llegada del huracán Julia

Entornointeligente.com /

«Estamos hablando de las comunidades que están en la zona del Caribe del sur (…) y en la zona norte han sido movilizadas las poblaciones de los cayos miskitos», dijo el director del Sinapred, Guillermo González.

Las autoridades de Nicaragua realizaron este sábado labores masivas de evacuación de personas que habitan la zona caribeña del país centroamericano, el cual se prevé será azotado por el huracán Julia en las próximas horas.

LEA TAMBIÉN:

Julia atraviesa archipiélago de San Andrés y Providencia

«Al mediodía, como se tenía previsto, la mayor parte de aquellas familias en altísimo riesgo en las zonas litorales del Caribe fueron evacuadas», declaró a periodistas el director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González.

«Estamos hablando de aquellas comunidades que están en la zona del Caribe del sur (…) y en la zona norte prácticamente han sido movilizadas las poblaciones de los cayos miskitos», agregó el funcionario.

El director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Marcio Baca, dijo por su parte que el centro del ciclón, de sostenerse su velocidad y su trayectoria hacia el oeste, estará entrando al país «entre la medianoche de este sábado y la madrugada del domingo».

⚠️�� #HuracanJulia #AlertaAmarilla

SINAPRED brinda información del avance del huracán Julia https://t.co/xOS50TdPbH #SinapredSomosTodos pic.twitter.com/FzUJ9LTW55

— SINAPRED Nicaragua (@SINAPREDnic) October 9, 2022 El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ante la inminente llegada del huracán Julio declaró estado de alerta amarilla para todo el territorio nacional.

En un boletín emitido a las 03:00 GMT de este domingo, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos (EE.UU.) señaló que se espera que el centro de Julia toque tierra en la costa de Nicaragua durante las próximas horas, se mueva a través de ese país el domingo, y luego avance cerca o a lo largo de las costas del Pacífico de Honduras, El Salvador y Guatemala hasta el lunes por la noche.

Here are the 11 PM EDT 10/8 Key Messages for Hurricane #Julia :

Julia is expected to reach the coast of Nicaragua as a hurricane overnight & potentially emerge into the East Pacific as a tropical storm on Sunday.

Latest Advisory: https://t.co/W5ulCzJSkS pic.twitter.com/02UQtX4kNl

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2022 El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera un fortalecimiento hasta que el centro toque tierra en Nicaragua, después se debilitaría a una tormenta tropical el domingo por la noche.

Julia debería debilitarse a una depresión tropical el lunes y disiparse para el lunes en la noche o el martes, agregó el CNH.

El huracán golpeó este sábado el archipiélago colombiano de San Andrés y Providencia, con fuertes lluvias y vientos.

«Se espera que continúen las precipitaciones en las próximas horas, los vientos y las rachas de viento. Vientos huracanados son previstos en las próximas horas en esta zona de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos», dijo la meteoróloga Yolanda González.

LINK ORIGINAL: Telesur

Entornointeligente.com