Las cirugías no son relajo, dice La Tepesita

Entornointeligente.com /

La presentadora de TV, desde su testimonio, instó a ser cautos

La credibilidad de las cirugías plásticas en el extranjero está boca de todos, luego de las tantas denuncias presentadas por pacientes, quienes han quedado con serias afectaciones, tras someterse a operaciones estéticas.

Los planes todo incluido, como se le conoce a estos paquetes, son los más correteados por quienes desean quitarse o ponerse de más en su cuerpo a bajo costo.

Aunque el precio es mucho menor a las intervenciones quirúrgicas que se realizan en suelo patrio, igualmente, son miles de dólares los que tienen que desembolsar los pacientes para su transformación.

Es por eso, que la presentadora de A lo panameño, Doralis Mela, sugirió a sus seguidores investigar antes de poner sus vidas en riesgo, por abaratar gastos.

‘Yo creo que una de las claves, no es buscar el país y el doctor más barato, aquí es asegurarte que tu cuerpo esté al cien y tengas al mejor cirujano, porque lo barato sale caro’, aconsejó la llamada Tepesita al explicar que a ella le mandaron muchos exámenes y si uno de esos salía mal, le mandaban un tratamiento. Si no mejoraba no la operaban.

‘No es que te van a meter como un puerco a ver si sales vivo o muerto… Acuérdese que, en muchas ocasiones, después del gusto viene el disgusto’, acotó.

Justamente, en agosto decidió admitir que se sometió a una cirugía estética para agrandar su derriére.

Muchas mujeres y hombres han optado por perfeccionar su apariencia física. No obstante, en algunos los resultados han dejado secuelas de por vida.

ACONSEJÓ A sus seguidores investigar y no dejar la vida a la suerte de médicos de dudosa reputación

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com