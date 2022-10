La vida de migrantes venezolanos en hoteles de Nueva York: Van desnudos pidiendo ayuda de puerta en puerta

Entornointeligente.com /

Los inmigrantes, muchos de los cuales no estaban preparados para las temperaturas más frías de la Gran Manzana, se hospedan en una propiedad en Travis-Chelsea que incluye Staten Island Inn, Holiday Inn y Fairfield Inn and Suites Marriott, dijeron fuentes y trabajadores a The Post el fin de semana.

Los empleados del hotel están preocupados por los inmigrantes que no tienen la ropa adecuada o un plan una vez que llegan a la ciudad de Nueva York. Steve blanco

El Staten Island Inn ya está completo con los inmigrantes ilegales convertidos en solicitantes de asilo, y se esperan más autobuses en los próximos días, dijo un empleado de Holiday Inn.

«No tenemos ropa y no comemos bien, necesitamos un lugar para trabajar», ??aseguró la migrante venezolana Geraldine Silva, de 31 años, frente al Staten Island Inn, a donde llegó hace aproximadamente una semana después de que la llevaran en autobús al norte desde El Paso.

Ha habido informes de que los migrantes van de puerta en puerta pidiendo ayuda. Steve blanco

«Estamos esperando ropa», mencionó la madre, temblando junto a un puñado de niños y otros migrantes mientras vestía solo una camiseta, pantalones de chándal y chanclas.

Los lugareños dijeron que nunca se les informó que tantos inmigrantes serían llevados a su vecindario de clase media a la vez y que el área ya está abrumada por la repentina avalancha de familias necesitadas.

El alcalde Adams había declarado el estado de emergencia en la ciudad el viernes por la avalancha de inmigrantes a la Gran Manzana, advirtiendo que la afluencia estaba llevando al sistema de refugios de la ciudad a su punto de ruptura y fijó a los contribuyentes $ 1 mil millones para el próximo año.

Felipe Viera, de 24 años, y su esposa, Gilimersy Perdomo, de 26, de Trujillo, Venezuela, le dijeron a The Post el domingo que llegaron a Staten Island hace seis días.

