Horóscopo del 9 de octubre de 2022. Por @arturoacostamerlin – Diario 2001

ARIES: Hoy está la Luna llena pasando por tu signo astrológico haciéndote una conjunción poderosa con Júpiter, que también te está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece gran paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido.

TAURO: Hoy estas bajo las influencias positivas de la Luna llena. Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un tránsito positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

GÉMINIS: Se activa un sextil positivo con la Luna Llana. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así poder tener mejores resultados en el futuro cercano.

CÁNCER: Hoy tienes una cuadratura con la Luna Llena. Deberías conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final siempre es bueno superar el pasado.

LEO: La Luna Llena está haciendo un trígono positivo a tu signo astrológico. También estas conectado con Júpiter. Vives un buen momento lleno de elementos positivos donde se manifiesta Dios en tu vida. Sientes su presencia en todos lados y en cada paso que das, porque todo te está saliendo bien. Debes aprovechar y seguir haciendo lo planificado previamente por tu mente creadora que está llena de sabiduría.

VIRGO: Hoy estas bajo las influencias positivas de la Luna Llena y te brinda armonía en tu vida. Sin embargo, tienes una cuadratura negativa con Marte. Tienes que tener mucho cuidado con las acciones que ejecutas en estos momentos. Piénsalo bien antes de efectuar algún cambio. Te exhorto a que puedas hacer un análisis profundo de lo que está pasando en tu vida y así poder evalúa y realizar cambios en busca de mejores resultados.

LIBRA: Te encuentras con los influjos negativos la Luna Llena. En esta oportunidad la tienes en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

ESCORPION: Hoy la Luna Llena te ayuda a entender lo que está pasando por tu vida a nivel de metas y estrategias. Debes pensar un poco en el futuro y poder analizar si vas por buen camino o si las actividades que tú estás haciendo te alejan de tu camino. Rectifica si estás alejándote y refuerza si estás en lo correcto. Apenas estas a mitad del sendero y todavía hay mucho territorio que recorrer con fuerza y constancia.

SAGITARIO: La Luna Llena esta activa con un trígono positivo especialmente bueno para ti. Se abren buenas oportunidades para que sigas adelante en comunión con la luz de la espiritualidad, la prosperidad y la abundancia. Es el momento ideal para invocar a Dios todo poderos a que siga contigo caminando y entre los dos destruyan todos los obstáculos que se puedan presentar en el futuro. Gracias Dios por todo tu apoyo.

CAPRICORNIO: Hoy la Luna llena te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. Pero la vida está en constante movimiento y debes liberar y perdonar mucho de tu pasado para seguir adelante con fuerza con integridad y paz interna. No acumules rencores odios y mal sabores en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

ACUARIO: La poderosa Luna llena te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y así disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna disfrútala y Habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás debe perderse. Es importante lograr que cada día estés más con cerca de su energía.

PISCIS: Hoy tienes una noche positiva llena de magia conectado a la Luna Llena que activa y restablece todo a nivel emocional. Se hace presente en tu vida el equilibrio y la armonía. Tu alma te lo agradece de todo corazón. Es un momento de plena comunión con la energía femenina de la mítica Luna. Sería muy bueno contemplarla y disfrutarla. Conversar unos minutos con ella y pedirle que se lleve todo lo negativo de tu vida.

