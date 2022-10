Happ avanza con suspenso; Fatic avanza en Oruro

Entornointeligente.com /

Con suspenso y mucho sufrimiento, el cuadro valluno de Enrique Happ avanzó ayer a los cuartos de final de la Copa Simón Bolívar 2022, luego de imponerse 3-2 en los lanzamientos desde el punto penal sobre el capitalino Stormers, en duelo jugado en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos.

El encuentro acabó 1-1, idéntico marcador al del compromiso de ida. El triunfo desde los 12 pasos fue gracias a la gran intervención del portero Víctor Medrano. En la siguiente fase Happ espera por Libertad Gran Mamoré o ABB, que juegan hoy.

Luduin Román (15’ PT) convirtió el tanto para el Tricolor, mientras que la igualdad para el Decano fue anotada por Miguel Padilla (3’ ST).

Ayer, Deportivo Fatic abrió la jornada con victoria 1-3 en el estadio Jesús Bermúdez sobre CDT Real Oruro, dejando atrás el 0-0 de la ida en El Alto.

La visita ganó con tantos anotados por Víctor Caldarera (17’ PT) y Alonso Sánchez (23’ y 51’ ST). El descuento del Carmesí fue obra de Marcos Barrera (8’ ST).

Hoy jugarán: Sur Car vs. Mariscal Sucre (15:00, en Oruro, con global 2-2), Atlético Bermejo vs. Vaca Diez (15:00, en Bermejo, 0-3), Cervecería vs. JUVA (15:00, en Potosí, 2-2) y Libertad Gran Mamoré vs. ABB (15:00, en Trinidad, 2-2).

Mañana completan 24 de Septiembre vs. García Ágreda (15:00, en Santa Cruz, con marcador 0-0 de la ida).

