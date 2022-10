Giornata politica: Camera e Senato, quasi fatta. Si stringe su posti chiave

Entornointeligente.com /

ROMA. – Subito i presidenti di Senato e Camera (La Russa e Molinari dati quasi per fatti), poi a cascata tutto il resto. Con il difficile bilancino – saldamente in mano a Giorgia Meloni – per calcolare pesi e contrappesi da distribuire tra gli alleati. E’ il totoministri, quello che il leghista Claudio Borghi oggi su Twitter accoglie con uno sbadiglio («yawn») e un avvertimento («lo sapete vero che tutta la girandola di nomi è fatta apposta per far litigare, vero?»).

Ma che a due settimane dal possibile incarico – lo dicono gli stessi fedelissimi della leader di Fdi – stringe le maglie e le indiscrezioni («spesso totalmente inventate» twitta critico anche Guido Crosetto) iniziano ad avere contorni più concreti. Tra queste, frutto dell’incontro di ieri ad Arcore, lo schema 5+5: ovvero cinque ministeri alla Lega e altrettanti a Fi (ma con il Carroccio, più forte elettoralmente degli azzurri, a prendersi un ramo del Parlamento).

Forza Italia, di contro, si vede avanti nelle quotazioni per gli Esteri con Antonio Tajani (il suo nome insiste anche per il dicastero della Difesa) che fa pesare un curriculum di 27 anni nelle istituzioni europee. Nome che darebbe quella «continuità con il Governo Draghi in alcuni aspetti su cui abbiamo condiviso alcune scelte» – per dirla con Adolfo Urso intervenuto a In Mezz’ora in più su Rai 3 – «in politica estera e sulla difesa» oltre che sull’energia (riferimento per un possibile «ripescaggio» di Cingolani?).

Discorso a parte sono i malumori che filtrano sia dalla Lega che da Forza Italia. Se Berlusconi continua ad impegnarsi in un difficile braccio di ferro per dare un incarico di «Fascia A» alla fedelissima Licia Ronzulli (Salute, Infrastrutture o Agricoltura, i desiderata), Salvini non molla l’idea del Viminale (non per sé, ormai) delle Riforme e Autonomie e – anche lui – delle Infrastrutture e Agricoltura. Ma nel computo dei ministeri in quota Lega, avverte, non si devono considerare eventuali tecnici d’area (leggi il prefetto Matteo Piantedosi).

Già, i tecnici. Anche su questo Urso giunge a fare chiarezza: «nel Governo ci saranno tecnici d’area, personalità che per la loro storia hanno scelto un campo ed hanno condiviso il nostro programma, ma questo – assicura anche gli alleati – sarà un Governo politico, con una maggioranza politica. Il primo dopo 11 anni».

New entry dell’ultima ora nel totoministri, sempre di ispirazione azzurra, è la Casellati per la Giustizia su cui non ci sarebbero particolari resistenze da parte della leader di Fdi ma che salterebbe la fila ai danni di Carlo Nordio (comunque destinato a un ministero di peso) e Giulia Bongiorno (le cui quotazioni per Largo Arenula sembrerebbero in flessione).

Molto quotato il nome di Guido Bertolaso, carta nascosta di Fi in caso di veto sulla Ronzulli, alla Sanità. Fdi, da parte sua, si prende il resto – compresa la potente casella del sottosegretario alla Presidenza con il fidatissimo Fazzolari (già rinominato il «nuovo Gianni Letta») che non sembra avere rivali. Un ministero economico di peso (lo Sviluppo Economico con più deleghe) potrebbe essere destinato all’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato apprezzato dalle parti di via della Scrofa.

Ciò che resta scoperto, e che potrebbe essere una delle ultimissime scelte della Meloni premier, è il ministero dell’Economia. Tramontato lo spacchettamento, metabolizzata la pesante rinuncia di Fabio Panetta (su cui il pressing però prosegue), i nomi che circolano per la scrivania che fu di Quintino Sella sono sempre quelli di Fabrizio Saccomanni, Dario Scannapieco, Ignazio Visco e, più indietro, di Giorgetti (suo il nome in alternativa a Molinari per la guida di Montecitorio).

Se, infine, dovesse confermarsi la volontà di un ministero della Famiglia (o Natalità), in corsa ci sono Lavinia Mennuni, Isabella Rauti e Eugenia Roccella, tutte di Fdi, o le leghiste Simona Baldassarre e Erika Stefani (anche con la delega alla disabilità che ha tutt’ora).

