«Game of Thrones» terminó con una caída ruidosa. Pero «House of the Dragon» ya se encendió

(CNN Business) — HBO ha creado un reino de éxitos, pero ninguno tan popular como «Game of Thrones». No obstante, «Game of Thrones» se vino a pique en 2019, cuando los críticos y fanáticos no quedaron satisfechos con la conclusión insípida de la epopeya fantástica (¿Bran Stark en el Trono de Hierro? ¡Vamos!).

Entonces, ¿qué debía hacer HBO? Crear más «Game of Thrones», por supuesto.

Aquí entra » House of the Dragon «, una precuela que tiene lugar casi 200 años antes de los acontecimientos de su predecesora y se centra en la familia Targaryen. El estreno de la serie en agosto era muy esperado, y aunque la serie no parecía muy arriesgada, un mal comienzo podría haber acabado con toda la marca «Game of Thrones» más rápido que un Stark en una boda real.

Por fortuna para los fieles seguidores de Game of Thrones y para HBO (que al igual que CNN es propiedad de Warner Bros. Discovery), la serie se estrenó con récords para HBO y está promediando 29 millones de espectadores por episodio en todas las plataformas estadounidenses, según la cadena. Para poner esta cifra en contexto, la séptima temporada de «Game of Thrones» tuvo un promedio de 32,7 millones de espectadores por episodio, y la octava, su temporada final, tuvo un promedio de 46 millones de espectadores.

La serie no ha bajado el ritmo desde entonces.

publicidad «Dragon» ha experimentado un aumento semanal desde el tercer episodio, según Variety . Eso incluye un aumento del 3% para el crucial episodio seis, en el que la serie da un salto en el tiempo de una década y reajusta muchos personajes, incluida la protagonista, la princesa Rhaenyra Targaryen.

Así es el árbol genealógico de la casa Targaryen en «House of the Dragon» y «Game of Thrones» Según la empresa de investigación de entretenimiento Parrot Analytics, la demanda global del programa en su estreno fue 64 veces superior a la demanda promedio de un programa en todo el mundo. («Demanda» es la métrica de Parrot que mide factores como las descargas y el enganche social de un programa). Tras la emisión del séptimo episodio, la demanda alcanzó un máximo al día siguiente de aproximadamente 138 veces. Estos datos significan que la demanda global creció un 114% entre el estreno y su punto más alto.

Este éxito se produce en medio de una dura competencia. «Dragon» se emite a las 21:00 horas (hora de Miami) frente a «Sunday Night Football» de la NBC, que es desde hace tiempo una de las emisiones de mayor audiencia de la televisión. Conseguir audiencia durante los partidos de la NFL no es tarea fácil, pero al igual que su predecesora, «Dragon» lo consigue cada semana. (No está de más que «Game of Thrones» se parezca bastante a ver deportes , aunque con más dragones).

Además, los aficionados a la fantasía tienen una letanía de títulos entre los que elegir ahora mismo: series de Marvel, de DC, de Star Trek, así como » El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder «, la gran apuesta de Amazon Prime por la franquicia de El Señor de los Anillos. Ah, y no olvidemos la serie de Disney+ ambientada en una galaxia muy, muy lejana, «Andor», de Star Wars.

A medida que «Dragon» se acerca a su final en unas semanas, su éxito hasta ahora abre aún más posibilidades para la marca Game of Thrones, que ha seguido siendo popular incluso después de dejar un sabor agrio por su final .

Son buenas noticias para HBO y Warner Bros. Discovery, que utilizarán la franquicia en múltiples plataformas, desde la televisión tradicional hasta el servicio de streaming, HBO Max, posiblemente el aspecto más importante de la amplia cartera de la compañía.

Y es por ello que la serie ya fue renovada para una segunda temporada . Todavía hay mucho fuego en el mundo de Westeros.

LINK ORIGINAL: CNN

