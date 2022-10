Festival de patatas bravas, Oktoberfest y otros planes en Barcelona

Entornointeligente.com /

Oktoberfest en la Fira de Barcelona.

Llega octubre, así que nos volvemos un poco alemanes: dale la bienvenida de nuevo al Oktoberfest Barcelona . Hasta el día 16, litros y litros de cerveza y comida tradicional del centro de Europa invaden la Fira de Barcelona (avenida de la Reina Maria Cristina). Prepárate para la resaca.

Barceloneando Locales secretos de Barcelona: adivina qué hay detrás de este súper A partir del martes, día 11, y hasta el domingo, 16, Barcelona se convierte en una gran ágora de debate público. Vuelve la Bienal de Pensamiento con charlas cargadas de filosofía, ciencia, sostenibilidad, ciudadanía, arquitectura, sociología y un largo etcétera a cargo de grandes nombres del pensamiento como Yuval Noah Harari , Anne Waldman , Míriam Hatibi o Marina Garcés .

Este fin de semana, toca ir a Montjuïc . Sábado y domingo vuelve la segunda edición de Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura , con una treintena de establecimientos de la montaña ofreciendo jornadas de puertas abiertas, exposiciones y actividades para conocer a fondo todos los equipamientos culturales. Por ejemplo, la recreación de una legión romana del Museu d’Arqueologia de Catalunya , el espectáculo musical Nest en el cementerio de Montjuïc, o las sesiones de jazz de Jazzbetween .

Recreación histórica romana a cargo del Museu d’Arqueologia de Barcelona.

/ Museu d’Arqueologia de Barcelona

Lo que se lleva Este es el kebab más buscado de Barcelona Lunes, en ImaginCafé (Pelai, 11), la ‘app’ Too Good To Go , diseñada para evitar el desperdicio alimenticio vendiendo a precio de coste lo que le sobra a locales de restauración a la hora de cierre, organiza un taller para aprender trucos y recetas para no tirar ningún producto en casa y reducir la huella ambiental de nuestra cocina.

La Heliogàbal (Ramón y Cajal, 80) abre sus puertas al sello Montebello para que, durante este mes, algunos de sus artistas llenen la sala de conciertos. Hasta el día 29.

Si el verano es la época estrella de los festivales de música, el otoño, de los gastronómicos. Mientras en la Barceloneta continúa el Barceloneta tast , con ofertas de bombas y bebida por todo el barrio, en el Poble Espanyol (Francesc Ferrer i Guàrdia, 13) llega este fin de semana el Mahou Bravas Fest Barcelona , festival de ‘street food’ dedicado a las patatas bravas . Diez restaurantes emblemáticos de la ciudad serán los encargados de cocinar su versión de la famosísima tapa. Entrada gratis y cada degustación a 3 euros.

Una tapa de las que encontrarán en el Mahou Bravas Fest Barcelona.

/ EP

El Palau de la Música (4-6) estrena temporada de Palau Piano , ciclo que, de octubre hasta junio, convoca nueve de los mejores intérpretes del mundo. Nombres como Khatia Buniatishvili , Seong-Jin Cho o Paul Lewis llegarán para «explicar la vida con las 88 teclas del piano», como promete el Palau.

Este viernes, el colectivo QWERTY aterriza en La Deskomunal (Riera d’Escuder, 38) para inaugurar Parole de QWERTY , evento nocturno protagonizado por activistas y humoristas con discurso ácido y político sobre el heteropatriarcado. De 20.30 h a 3 h., habrá shows y música.

Noticias relacionadas Así es la Barcelona steampunk Pre-Halloween, taller de momificación y más actividades gratis en Barcelona La Terrazza (Francesc Ferrer i Guàrdia, 13), la fiesta de veraneo de Montjuïc , aprovecha el veranito de San Martín para cerrar temporada de fiesta con triple sesión: viernes, sábado y martes, para los que no tengan que madrugar (o los que vayan de empalme a trabajar).

Temas Agenda de actividades en Barcelona Agenda On Barcelona

LINK ORIGINAL: El Periodico

Entornointeligente.com