F1: Minuto a minuto Checo Pérez en el Gran Premio de Japón

Hamilton no ha podido con Ocon. Le da alcance, pero la velocidad punta del Alpine es con lo que se defiende. Checo Pérez a 4.2 segundos de Charles Leclerc por la segunda posición.

Verstappen tiene controlada la carrera. Charles Leclerc pierde ritmo y Checo Pérez ya está a seis segundos. Quedan 22 minutos…

Schumacher a pits. Mala decisión de Haas con el piloto alemán. Verstappen tiene 4.8 segundos sobre Leclerc y Checo se mantiene P3 a 8.2 de Charles.

Checo Pérez vuelve a la tercera posición. Verstappen le saca 4.3 segundos a Leclerc.

Alonso y Ricciardo a pits. Solo Schumacher y Zhou se mantienen con full wets. Verstappen ya está P1.

Varios pilotos van por las llantas intermedias. Alonso se quedó en pista, también Ricciardo y Schumacher.

Sebastian Vettel y Nicholas Latifi ya fueron por las llantas intermedias. Veamos cómo les va a esos pilotos.

REINICIO: Con 40 minutos reinicia el Gran Premio de Japón. Verstappen en la punta con Leclerc segundo y Pérez tercero.

SALEN LOS AUTOS. Todos detrás del auto de seguridad y todos con llanta de lluvia extrema.

A LAS 2:15 REANUDARÁN LA CARRERA CON SALIDA EN MOVIMIENTO… pero quedarán apenas 45 minutos de carrera.

Se deben dar dos vueltas bajo bandera verde para hacer oficial la carrera. De otra manera no se darán puntos.

PUNTOS con 25% de la carrera

1er lugar – 6 puntos

2do – 4

3ro – 3

4to – 2

5to – 1

We’ve got just under 40 mins of track time remaining

And we are racing again! #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/HawvyCZFQJ

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022 PUNTOS CON 25 – 50 % de carrera

1ro – 13 puntos

2do -10

3ro – 8

4to – 6

5to – 5

6to – 4

7mo – 3

8vo – 2

9no – 1

PUNTOS 50- 75% de carrera

1ro – 19

2do – 14

3ro – 12

4to – 9

5to – 8

6to – 6

7mo – 5

8vo – 3

9no – 2

10mo – 1

De 75% en adelante se dan puntos completos. Imposbile que se logre hoy en Japón.

Ya con los pilotos arriba de los autos, control de carrera suspendió el relanzamiento…

A LAS 12:50 DE LA MAÑANA, HABRÁ SALIDA EN MOVIMIENTO

Se mantiene la carrera detenida. Bandera roja después de la vuelta 3…

Uno de los pilotos que más posiciones ganó, fue Lance Stroll. El canadiense reiniciará 11ro. Daniel Ricciardo también subió posiciones, está P8.

Alexander Albon tuvo un problema con el auto y por eso abandonó. Sainz abandona por choque. Vettel logró seguir en pista al igual de Zhou y Gasly.

Carlos Sainz, con la parte trasera del Ferrari golpeada. Gasly con un pedazo de un letrero. Un Williams también en la tierra… control de carrera detiene la carrera. Hay bandera roja.

ARRANQUE : Charles Leclerc atacó a Max Verstappen, pero el neerlandés lo aguantó. Carlos Sainz perdió la posición con Checo Pérez. Buen arranque dle mexicano.

Vuelta de formación… todos los autos con llantas intermedias de lluvia

Ya se interpretó el himno nacional japonés. Los pilotos van a sus autos para los últimos preparativos, ajustarse y arrancar.

El pitlane abierto. Los autos salen para tomar su cajón de salida…

Pierre Gasly arrancará desde el pitlane ya que rompieron el Parc Fermé al cambiar el alerón trasero de su AlphaTauri. Quizá el equipo y el piloto decidieron sacrificar salir desde el fondo, pero configuran el auto para una carrera con lluvia.

LAP 3/53

🔴 RED FLAG 🔴

Drivers return to the pit lane as the rain intensifies #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/T06GMC6msw

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022 El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) , que ya pudo haberlo dejado sentenciado el pasado domingo en Singapur -donde ganó su compañero, el mexicano Sergio Checo Pérez -, dispondrá de su segunda oportunidad para anotarse matemáticamente el campeonato de la Fórmula 1 este fin de semana, en el Gran Premio de Japón , que se disputa en Suzuka : el circuito propiedad de Honda , el motorista de su escudería.

PARRILLA DE SALIDA

Verstappen Leclerc Sainz Checo Pérez Ocon Hamilton Alonso Russell Vettel Norris Ricciardo Bottas Tsunoda Zhou Schumacher Albon Gasly* (penalizado) Magnussen Stroll Latifi A Suzuka , una pista técnica de 5.807 metros, con 18 curvas, está previsto darle 53 vueltas, para completar un recorrido de 307,4 kilómetros. En seco, en el circuito japonés se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más dura: los C1 -duros, reconocibles por la raya blanca-, C2 -medios, raya amarilla- y C3 -blandos, roja-.

El Gran Premio de Japón se disputó por primera vez en 1976, en Fuji ; que albergó la última carrera de ese año, disputada bajo un diluvio monzónico y que decidió el título en favor del inglés James Hunt y en detrimento del austriaco Niki Lauda , brutalmente accidentado sólo unas semanas antes en el Nürburgring alemán. Una prueba y un épico duelo deportivo que en el cine quedaron perfectamente documentadas en la sensacional película Rush .

Desde entonces, y salvo en otras tres de las 35 ediciones en las que integró el Mundial de F1 , siempre se ha disputado en Suzuka .

Red Bull , que también festejará, salvo auténtica tragedia y gracias también a la magnífica aportación de Checo , la consecución del Mundial de constructores; ya tiene perfilada la fiesta de la reválida del título de Verstappen .

Para que la escudería austriaca celebre la segunda gran fiesta de ‘Mad Max’ debe sumar ocho puntos más que Leclerc y seis más que Checo Pérez en Suzuka .

Hay varias combinaciones (entre ellas quedar sexto, que el monegasco no puntúe y que el mexicano no mejore un octavo puesto), pero la más sencilla de memorizar es que el nuevo ídolo de la afición neerlandesa gane la carrera con vuelta rápida.

Si Max Verstappen no revalidase el título que nadie duda de que lleva su nombre y apellido, aún le quedarían otras cuatro pruebas, antes de que acabe el Mundial.

Después de Japón , la F1 llegará a América . El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en Austin ( Texas ) un fin de semana antes que el de México , que tendrá lugar en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la capital mexicana el próximo 30 de octubre, donde la afición local podrá soñar con un nuevo triunfo de su ídolo.

Interlagos, en Sao Paulo , albergará el Gran Premio de Brasil el 13 de noviembre, exactamente una semana antes de que Yas Marina acoja el último Gran Premio de la temporada, el de Abu Dabi .

