Euro 2024: Italia girone amarcord, con inglesi e macedoni

ROMA. – Splendori e dolori del recente passato azzurro sono riemersi dall’urna di Francoforte, che nel girone di qualificazione a Euro 2024, il C, ha riservato all’Italia campione in carica due avversarie come l’Inghilterra (sconfitta nella finale che ha regalato l’europeo alla nazionale di Mancini) e la Macedonia del Nord (ko fatale nella qualificazione ai mondiali), oltre all’Ucraina e a Malta.

Un girone «abbordabile», secondo Roberto Mancini, anche perché alla fase finale in Germania si qualificheranno le prime due, con ulteriori ripescaggi attraverso i playoff. «Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va bene così – ha commentato il ct azzurro -. E’ un girone da cinque, abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare».

Superata non senza un po’ di ilarità la sorpresa per tante coincidenze – di cui sono ‘colpevoli’ due glorie azzurre come Demetrio Albertini e Gianluca Zambrotta e due vecchie conoscenze del campionato come Juergen Klinsmann e Karl-Heinz Riedle -, Mancini preferisce non guardare al passato: «Italia-Inghilterra è un grande classico ormai, credo sarà una bella partita. Una rivincita con la Macedonia del Nord? Con loro – le parole del ct – ci è capitata una di quelle partite che accadono una volta ogni tanto, ma la gara di Palermo è la dimostrazione che tutte, anche le più semplici, vanno giocate. Con l’Ucraina sarà una gara particolare, ci sarà un po’ di emozione. E poi sono una buona nazionale».

La stranezza della situazione è stata colta anche dal ct inglese, Gareth Southgate: «Fino a poco tempo fa, sembrava che stessimo a giocare con la Croazia ogni cinque minuti e ora sembra che ci troviamo in questa situazione con l’Italia – ha detto il tecnico -. È ironico ritrovarsi poco dopo aver giocato una partita importante tra noi e poi averla rigiocata di nuovo così di recente», ha aggiunto ricordando la finale di Euro 2020 e i due match del girone di Nations League, col pareggio senza reti a Wolverhampton e successo per l’Italia lo scorso settembre a Milano.

Tra qui e le qualificazioni, al via il prossimo marzo, l’Italia deve intanto attraversare il deserto dell’imminente Mondiale mancato, per poi cercare un po’ di linfa dalla Final Four di Nations League con Croazia, Olanda e Spagna, a giugno. Proprio questo impegno ha fatto inserire gli azzurri in un girone a cinque, che non prevede partite di qualificazione nella finestra di giugno, rimandando tutto a settembre.

Negli altri gruppi, si trovano insieme due big come Francia e Olanda, la Spagna dovrà vedersela con la Norvegia di Haaland e la Georgia Kvaratskhelia, il Belgio affronterà Austria e Svezia, alla Croazia toccano Galles e Turchia.

