Ejecutivo plantea prorrogar vigencia de Autoridad para Reconstrucción con Cambios

En tal sentido, se plantea prorrogar el plazo de duración de dicha institución hasta el 31 de diciembre de 2026, a fin de darle continuidad a las intervenciones y obras previstas. Las iniciativas mencionadas son parte de un proyecto de ley presentado por el gobierno ante el Congreso. Este tiene como objetivo reactivar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios enmarcándolo en el proceso de reactivación económica ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la covid-19. El Ejecutivo considera que debe haber celeridad en las acciones que se tomen dentro de este plan. Para ello se propone que la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios pueda efectuar, de oficio, los cambios de las entidades ejecutoras de obras, que no cumplan con determinados requisitos y plazos. [Lea también: Presidente Castillo anuncia programa de construcciones navales ] Así, en la propuesta se señala que estos cambios podrán disponerse cuando dichas instancias no hayan presentado su solicitud de financiamiento o cuando tengan vencido el plazo para subsanar las observaciones que se hicieron a su solicitud de financiamiento. También podrán ser cambiadas de oficio por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios las entidades ejecutoras que teniendo durante más de seis meses el financiamiento para elaborar su expediente técnico de obra o el destinado a ejecutar este, no hayan convocado al procedimiento de contratación correspondiente. El cambio deberá hacerse a favor de entidades ejecutoras que lo soliciten expresamente «y que demuestren mayor eficiencia del gasto en la gestión de las inversiones», se indica en el proyecto de ley. Dicha iniciativa está suscrita por el presidente Pedro Castillo y por el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. (FIN) FGM Más en Andina: ???El @viviendaperu lanza curso virtual sobre el Bono Familiar Habitacional en la modalidad Construcción en Sitio Propio. ?? https://t.co/dknVhmgrm7 pic.twitter.com/OG29ugwoor

LINK ORIGINAL: Andina

