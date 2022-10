Clásico vallecaucano: más que tres puntos en disputa en la cancha del Deportivo Cali

Entornointeligente.com /

El clásico de hoy en Palmaseca vale más que 3 puntos. Si el Deportivo Cali los consigue, habrá cobrado revancha del derbi pasado y, sobre todo, comenzará con el pie derecho una nueva historia para salir de la crisis. Y si son para América, no solo habrá conquistado su segunda victoria frente al rival de patio en el torneo, sino que regresará al grupo de los ocho.

Pero hay un ingrediente adicional que hace más atractivo el duelo de hoy por la fecha 16 de la Liga. En los bancos estarán dos técnicos mundialistas a quienes les atribuyen en el pasado una marcada rivalidad, cuando uno sucedió al otro como seleccionador de Costa Rica. Pero ambos le restan importancia a ello y prefieren concentrarse en el clásico.

Ninguno de los dos querrá perder. América dispondrá de todos sus hombres para ir por la victoria, mientras que el Deportivo Cali tendrá la baja de Kevin Velasco por lesión.

Los ‘Diablos’ vienen de empatar 0-0 con Nacional en casa, juego en el que evidenciaron, una vez más, que les cuesta ser contundentes en la última jugada para el gol. En tanto que los ‘Azucareros’ cayeron 1-0 contra Atlético Junior en Barranquilla, afincándose en la cola de la tabla.

El País habló con Jorge Luis Pinto, quien se estrena en esta segunda era en la banca del Cali, y Alexandre Guimaraes, quien no quiere un empate aunque sea visitante.

«Quiero darle una alegría a la hinchada»: Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto, DT del Deportivo Cali.

Fotos Deportivo Cali

¿Qué cara le ha visto al equipo en estos pocos días de trabajo?

He encontrado un equipo que me ha trabajado muy bien, motivado, alegre. Siento que el entrenamiento mío les ha gustado a los jugadores. Hay talento, lo tiene esta generación, así como disposición de trabajo. Dios quiera que se eso se haga realidad con los triunfos. Me parece que si de pronto falta algo, es un poco de concentración en el juego, que lo va dando la misma exigencia en la cancha.

¿Ya habló con Teófilo?

No entiendo por qué me preguntan tanto por ese tema. Teófilo me ha trabajado muy bien, muy dispuesto, ha atendido las indicaciones mías. De pronto en algún momento me voy a sentar con él para que no vuelva a cometer algunos errores. Él es un hombre experimentado y tiene que aportarles su madurez a los demás jugadores.

Le insistimos con lo de Teófilo porque el jugador intentó irse en esta etapa crítica del equipo y no ha vuelto a ser el mismo desde el título del 2021…

Si yo no viera la disposición al trabajo, la actitud, ya hubiera hablado ese tema con él; pero no, es de los que más está trabajando, atiende las indicaciones, habla cuando tiene que hablar. Pero haré énfasis con él en los errores que cometió en el pasado y que no pueden volver a suceder.

¿Le atrae que su debut sea en pleno clásico?

Me gusta, es un partido muy importante para el Cali. Nosotros tenemos que buscar los 3 puntos y darles una alegría inmensa al equipo y la hinchada. Sé que este año la afición del Cali ha sido maltratada, está herida con los resultados, porque quiere su camiseta; por lo tanto, me encantaría regalarle un triunfo.

Además, desde donde usted ha dirigido, siempre ha tenido una rivalidad especial con el rojo…

Clásicos con América hemos tenido siempre, con Millonarios, Santa Fe y Deportivo Cali en mi primera etapa. A mí me encantan esos partidos. Voy a enfrentar el clásico con muchas ganas, con mucha confianza. Le voy a transmitir estas mismas sensaciones al grupo, porque son los jugadores los que van a estar en la cancha. Y más que pensar que vamos a enfrentar al América, vamos a pensar en que tenemos que ganar, hacer las cosas de la mejor manera, tener un equipo bien posicionado, que juegue al fútbol.

¿También le atrae que su debut sea contra Guimaraes?

Yo no quisiera verlo así. Yo miro a los equipos como equipos, no como personas. Yo soy Cali, el Cali no es Pinto y yo voy a enfrentar al América.

¿Pero existe una rivalidad marcada entres ustedes?

No, ni me interesa hablar de eso.

¿Un año y tres meses serán suficientes para no solo sacar al equipo de la crisis, sino conseguir un título, por ejemplo?

Hoy todas las organizaciones deportivas temen de los procesos largos por múltiples razones. Yo fui muy claro, yo quiero tener un equipo que responda por mi trabajo, que yo lo sienta, que los directivos me permitan armar un plantel que compita en gran nivel.

¿Tiene claridad en los refuerzos que necesita?

Tres días de trabajo no son suficientes para eso. Necesito ver a los jugadores en competencia.

Hará un alto con el equipo e irá al Mundial de Catar. ¿Va por su cuenta o trabajará con algún canal para el cubrimiento?

No, había la opción de trabajar con una empresa, pero no. Voy a ver fútbol, los partidos que me gustan. No cambio eso por nada. Se aprende mucho, se miran estrategias, se actualiza uno como entrenador.

«Nosotros vamos por los 3 puntos al clásico»: Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes, DT de América.

Jorge Orozco – El País

Ha dicho usted que en el clásico de este domingo están en juego más que 3 puntos. ¿Por qué?

Más que los 3 puntos vale el orgullo de ganarle al contrincante de la ciudad. De ganar, llega un aire diferente para lo que se viene, por lo menos para nosotros, que estamos peleando la clasificación. Y una victoria nos daría esos primeros 3 puntos de los 8 que tenemos que ganar de los 15 que restan en juego, para clasificar a los cuadrangulares.

El empate ha sido un resultado predominante en la campaña del América, porque es sólido atrás, pero carente de contundencia en ataque. ¿Cómo solucionar eso?

En lo que queda del torneo, cada uno de los cinco partidos que nos faltan va a ser una final para nosotros, y las finales casi siempre se ganan con un margen muy corto de goles. Así que nosotros no debemos abandonar lo que estamos haciendo bien. Somos el equipo menos batido del torneo y generamos llegadas.

¿Tendría América más puntos si Adrián Ramos estuviera en el nivel que le conocemos?

Lo que nos ha caracterizado en todos los equipos en que hemos estado es que la cuota goleadora siempre se ha repartido. Juan David Pérez ha tenido un buen funcionamiento y eso nos ha dado un valor adicional para hacer que toda la responsabilidad de gol no caiga en un solo jugador. No solo Adrián ha tenido opciones, otros jugadores también las han tenido. El punto es que sigamos llegando para anotar.

Pero sigue pendiente la asignatura del gol…

Seguimos trabajando de manera colectiva y específica las mismas fórmulas con que comenzamos, pero no podemos cargarnos en ese aspecto porque podemos producir una sobrestimulación y puede ser perjudicial.

¿Hay una rivalidad marcada con Jorge Luis Pinto?

No. Al ‘profe’ Pinto ya lo he enfrentado, cuando jugamos un amistoso, yo con Selección Panamá y él con Selección Colombia. También cuando él estuvo con Millonarios y nosotros en nuestra primera versión con América. Nunca hemos tenido ningún ‘pique’, somos dos profesionales muy entregados a nuestro oficio y a ambos nos ha ido muy bien.

Lo digo por un incidente del pasado cuando usted lo sucedió en la selección de Costa Rica y hubo declaraciones de parte y parte que no cayeron muy bien…

No. Nunca se habló de eso cuando él jugó con Millonarios y yo con América. No hay absolutamente nada. Somos dos profesionales que hemos hecho un camino imborrable, intachable, por donde hemos pasado.

¿Este América para qué está, qué le falta para redondear el comportamiento del equipo?

Para el siguiente semestre podremos avanzar mucho más. En lo que hemos insistido, desde que arrancamos la pretemporada, se ha ido viendo en el juego del equipo. Pensar ahora que vamos a tener más tiempo de trabajo para perfeccionar esto, es difícil. El calendario que viene es muy apretado y no podemos introducir algo novedoso.

¿Está pleno el equipo para este domingo o hay alguna baja?

Llegaron los jugadores del microciclo de la Selección Colombia. Ellos han pasado por una sesión de recuperación, un trabajo diferenciado. Esperaremos el diagnóstico médico para ver cómo está el proceso con Nicolás Giraldo y tener listo el grupo para el clásico.

¿Firmaría empate en el clásico?

No, para nada. Nosotros vamos por los 3 puntos. Ya el partido nos dirá qué tenemos que hacer para ganarlo. Debemos sumar los primeros 3 puntos de 8 que necesitamos.

Ficha técnica:

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)

Árbitro: Carlos Ortega

Hora: 5:35 p.m.

Probables formaciones

Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Juan José Mina, Guillermo Burdisso, Germán Mera, Christian Mafla, Fabry Castro, Kevin Salazar, Teófilo Gutiérrez, Óscar Segura, Yony González, Ángelo Rodríguez.

DT: Jorge Luis Pinto

América: Joel Graterol, Esnéyder Mena, Kevin Andrade, John García, Brayan Vera, Juan Camilo Portilla, Carlos Sierra, Déinner Quiñones, Daniel Hernández, Juan David Pérez, Adrián Ramos.

DT: Alexandre Guimaraes

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com