Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Caso Genivaldo: perícia afirma que gases tóxicos causaram colapso no pulmão de homem que morreu em abordagem da PRF O Fantástico teve acesso, com exclusividade, aos laudos da perícia do caso Genivaldo – o homem agredido e asfixiado em uma abordagem brutal de policiais rodoviários federais, em Sergipe. Os três policiais foram indiciados. Por Fantástico

09/10/2022 21h09 Atualizado 09/10/2022

Caso Genivaldo: perícia afirma que gases tóxicos causaram colapso no pulmão de homem que morreu em abordagem da PRF

O Fantástico teve acesso a informações exclusivas da perícia e da investigação do caso Genivaldo – o homem agredido e asfixiado em uma abordagem brutal de policiais rodoviários federais , em Sergipe. Os três agentes foram indiciados. Eles respondem em liberdade.

Foram 11 minutos e 27 segundos em meio a gases tóxicos , dentro de um lugar minúsculo e sem poder sair da viatura estacionada. Este é um dos resultados da perícia feita pela Polícia Federal sobre a abordagem violenta que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santo s, de 38 anos.

O ato brutal aconteceu no dia 25 de maio, em Umbaúba , cidade do sul de Sergipe com cerca de 25 mil habitantes. Os acusados, três policiais rodoviários federais: William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento . Genivaldo foi parado pelos agentes por pilotar uma moto sem capacete.

Os peritos analisaram imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por pessoas que testemunharam tudo, inclusive parentes de Genivaldo.

Caso Genivaldo: PF indicia policiais por abuso de autoridade e homicídio qualificado

A Polícia Federal fez uma reconstituição do caso e concluiu: com a detonação do gás lacrimogêneo, houve a liberação de gases tóxicos , como o monóxido de carbono e o ácido sulfídrico. Os peritos atestaram que a concentração de monóxido de carbono foi pequena. Já a de ácido sulfídrico foi bem maior, e pode ter causado convulsões e incapacidade de respirar.

Segundo a perícia, o esforço físico intenso e o estresse causados pela abordagem policial resultaram em uma respiração acelerada de Genivaldo. Isso pode ter potencializado ainda mais os efeitos tóxicos dos gases. A perícia afirma ainda que os gases causaram um colapso no pulmão de Genivaldo .

A Polícia Federal indiciou os três agentes da PRF por homicídio qualificado e abuso de autoridade. Agora, o Ministério Público Federal e a Justiça decidem se vão dar prosseguimento ao processo.

A defesa alega que a intenção não era matar Genivaldo.

Ouça os podcasts do Fantástico:

ISSO É FANTÁSTICO

O podcast Isso É Fantástico está disponível no g1 , Globoplay , Deezer , Spotify , Google Podcasts , Apple Podcasts e Amazon Music trazendo grandes reportagens, investigações e histórias fascinantes em podcast com o selo de jornalismo do Fantástico: profundidade, contexto e informação. Siga, curta ou assine o Isso É Fantástico no seu tocador de podcasts favorito. Todo domingo tem um episódio novo.

PRAZER, RENATA

O podcast 'Prazer, Renata' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Prazer, Renata' na sua plataforma preferida. Toda segunda-feira tem episódio novo.

BICHOS NA ESCUTA

O podcast 'Bichos Na Escuta' está disponível no g1 , no Globoplay , no Deezer , no Spotify , no Google Podcasts , no Apple Podcasts , na Amazon Music ou no seu aplicativo favorito. Siga, assine e curta o 'Bichos na Escuta' na sua plataforma preferida. Toda quinta-feira tem episódio novo.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com