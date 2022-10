‘Cada vez más personas temen hablar’: Rolando Rodríguez Bernal

Entornointeligente.com /

¿Por qué ya no apareces en el machote de La Prensa, como director asociado? ¿Te botaron?

No. Cambié mi relación laboral con La Prensa , porque quiero trabajar a distancia. Pero sigo coordinando las investigaciones y escribiendo Sábado Picante.

¿Quién es el que más ha celebrado tu supuesta salida del periódico?

Mayín. Me dijo que se tomó una botella de champán para celebrar.

¿Y Gaby Carrizo, que parece estar molesto por una investigación tuya?

Debe estar a punta de Tums.

Hacer periodismo investigativo es…

En estos tiempos es como jugarse el prestigio con las campañas difamatorias que le montan a uno. ¿Ya viste la última?

¿Qué le dices a quienes te acusan de recibir coimas, por ejemplo de IBT?

Nunca. Ni de ellos ni de nadie. Lo que quieren es que me vean como los vemos a ellos.

¿Y a quienes te dicen borracho?

Prefiero ese a ladrón y coimero.

¿Y varelista?

Soy tan varelista como perredista y CD. Todos están cortados con la misma tijera.

También han dicho que tu casa en Penonomé la pagó Odebrecht…

Otro cuento. También dicen que la pagó IBT, pero nunca dan la cara. Si la dieran, sabrían qué es un Knockout.

También dicen que dañas reputaciones sin importar familias.

Los que dañan a sus familias son ellos. Se portan mal y es culpa del que lo dice.

Tu respuesta a quienes critican las fuentes anónimas de tus escritos.

No abuso de esa figura, pero muchas veces son valiosas.

Otros alegan que el Consejo de Seguridad te filtra información.

A mí no. El Consejo de Seguridad sí vigila. La diferencia es que este no es tan idiota para entregarle la información a periodistas.

Lo más duro de hacer investigaciones.

Obtener información. Cada vez más personas temen hablar o se venden.

Lo más frustrante.

La apatía de la población frente a cosas que debieran indignarle.

¿La gente no lee investigaciones largas o las lee y no le importa?

Se acostumbró a vivir de escándalo en escándalo y cree que le roban a otro.

¿Qué mueve al panameño?

Lo que tenga o no en el bolsillo.

¿Qué caso quedó en nada, habiendo todas las pruebas?

Pinchazos, Cemis… Aquí no condenan ni a los confesos. Y si no, que lo diga Afú, con el fajo de billetes. O Gustavo Pérez y Alejandro Gáruz, cómplices de un fantasma de carne y hueso.

Un caso en el que sí hubo justicia.

El caso Odebrecht… en Nueva York.

¿Y aquí? Tu esperanza de 1 a 5.

2, aunque con esperanzas.

Procurador: el más y menos entregado.

El más complaciente, José Antonio Sossa. El más entregado, Eduardo Ulloa. Y las que menos, Ana Matilde y Porcell. Pudieron hacer más, pero este país es muy político.

Con mucho «apoyo» Porcell, según los leaks …

Esta es una sociedad cómoda ante la intervención de la política en la justicia.

Caraballo, por interino, ¿está atado?

Absolutamente. Y no creo que llegue a ser titular: mantenerlo interino permite manipularlo.

Su decisión más desafortunada.

Haber debilitando el equipo de fiscales de Odebrecht mudándolas a Tumbuctú.

Un magistrado decente.

Pienso que María Eugenia López.

Los tres más impresentables.

Ayú, Ayú y Ayú. Y Cedalise y Russo.

El gobierno más perseguidor.

El de Martinelli.

El más respetuoso.

Quizá el de Torrijos y el de Varela. El actual lo sería de no ser por sus call centers .

Los escándalos más olvidados de Pérez Balladares.

Van Dam, PECC (que afuera tuvo condenas y aquí impunidad), partidas discrecionales, los corredores, varias privatizaciones, Banaico y su donante narco, Castrillón Henao.

Del de Mireya.

Punta Mala, partidas discrecionales, durodólares, el HP-1430, los Cartier, sus faraónicas visitas a Europa…

Del de Martín.

Cemis (y el fuero electoral que lo salvó), sus ocultas inversiones y Odebrecht…

Del de Martinelli.

Pinchazos, Finmecannica, los muertos en protestas, Vernon Ramos, sus ministros millonarios, Odebrecht, FCC. Este tiene el récord en tiempo y número.

Del de Varela.

Odebrecht, los leaks, la costosa «gobernabilidad» y sus magistrados…

Del de Cortizo.

Ventiladores, vacunas clandestinas, la llegada frustrada de los niños Martinelli, el derroche, la escalada meteórica de la deuda… y su ausencia en el gobierno.

¿Fue bueno el gobierno de Endara… o bueno en contraste con otros?

Te lo pongo así: recibió un país hecho pedazos y lo entregó creciendo.

Los gobiernos son todos corruptos. ¿Cuál lo ha disimulado mejor?

Pienso que el de Martín, salvo por Odebrecht.

Todos los gobiernos se parecen en…

En el latrocinio. Y los políticos, en lo mentirosos y descarados que son.

Lo que más enfurece al Toro, cuya pelea contigo es histórica.

Que no se haga lo que él diga.

Sin embargo, ¿qué le reconoces?

Antes, su carácter. Ahora, su puntería. Donde pone el ojo, pone la bala.

¿Y contra La Prensa?

Acertó el tiro, pero la herida es superficial. Pero hay que preguntarle cuán herido está su abogado, que ahora le toca ir al Disney de París, junto con su cliente.

¿Cuánta responsabilidad tiene Solís en los escándalos de este gobierno?

Convirtió el garrote de la Contraloría en una pluma de almohada.

¿A qué ministro sacarías hoy?

A Sabonge, por inútil; a su socio Rojas, a Doris Zapata y a su vice por mete pata.

¿Cuál lo está haciendo bien?

Yo dejaría a la canciller, entre pocos.

El poder real de Gaby Carrizo, de 1 a 5.

Mucho más de lo que sospecha Cortizo.

No lo hace solo. ¿Con quién lo hace?

Con su cuñado Julio Spiegel, Luis Acevedo y otros que conoceremos pronto.

¿Qué hacen los ministros consejeros?

Eyra Ruiz, embellecerse y facilitar vuelos humanitarios a Panamá. Y por lo que hace, no debería llamarse Alejandro Rojas, sino Alerta Roja.

Un consejo a Cortizo.

Si tiene a su enemigo cerca, que lo vigile.

Entidades más opacas del gobierno.

Ifarhu, Ampyme, Presidencia, Salud, la Asamblea y Pandeportes.

Las más inútiles…

Defensoría, Antai. Y los de vacacionar: el MOP y la Fiscalía Electoral.

No has perdido ninguna demanda. ¿Será que la justicia no es tan mala?

Siempre hay esperanzas con estos fallos… Lo malo es que los peces gordos son los que se salen de la red.

¿Sigue siendo José Antonio Sossa quien más te ha perseguido?

Visiblemente sí. Pero hay ataques no tan obvios en mi caso, como los de Martinelli.

Un político que sí te quiere…

Todos los que aplican este refran: «el enemigo de mi enemigo es mi amigo».

El político más astuto.

Yanibel y Pedro Miguel se dan la mano.

Uno en el que creíste y te decepcionó.

Ricardo Arias Calderón y Ricardo Martinelli, en especial este último, que nos engañó a todos…

Panama Papers. Lo que no se entiende.

No fue un ataque al país, sino a la sinvergüenzura, que, por cierto, no se reduce a una sola firma de abogados.

Odebrecht: lo más injustificable.

La negativa de Panamá de cooperar inicialmente con Brasil. Y los delitos que quedaron fuera aquí.

Diferencia entre Varela y Martinelli, imputados por el mismo delito.

La forma en que llaman la plata que recibieron.

¿Quién pasó más agachado: los bancos o el gobierno de Martín Torrijos?

Los dos, pero más, sin duda, los bancos.

¿Y Roberto Roy, que dirigió por 10 años el Metro, obra insigne de la corrupción de Odebrecht?

Hay que ver el expediente de FCC en España.

¿Cuánto ha confesado Odebrecht?

Yo diría que un tercio. Rabello se llevó a Brasil casi todos sus secretos.

Los hijos de Martinelli. Volverán y…

Cuidado quedan corriendo para 2024.

¿En qué otro medio local trabajarías, si no fuera en La Prensa?

No me lo imagino ahora, porque, como tú, estudié esto para trabajar en este medio.

Se dice que La Prensa es el medio más independiente. ¿Eso o es opositor?

Depende quién lo diga. Lo de opositor lo dicen los oficialistas.

¿Cuánta credibilidad le resta al diario cuando directivos saltan al gobierno?

Le restaría si son corruptos o callan ante la corrupción. No es el caso de todos.

¿Acaso en el gobierno de Varela no hubo corruptos que reportar?

Claro que sí. Y espero que todos paguen, empezando con Odebrecht.

¿Por qué se percibe que La Prensa hace «campañas»?

Porque son los mismos de siempre los que están en chanchullos.

La Prensa no nombra, pero, ¿cuánto influye en los nombramientos?

La Prensa le llega a líderes de la sociedad y a esos le temen los gobiernos.

Lo que piensa cuando Nito Cortizo dice que no ve noticias.

Que se nota.

Lo que más enfurece a un político.

No que le digan ladrón, sino que se rían de lo torpe que es robando.

¿Qué saca de sus casillas a Martinelli?

Antes, Varela. Ahora, la posibilidad de no ser presidente.

¿Por qué él es tan peligroso?

No creo que quiera bajarse en 2029.

Se dice «sigan el dinero». ¿Qué tan bien esconden los corruptos el dinero?

No lo hacen tan bien, pero gozan de protección de algunos bancos.

¿Periodismo activista, periodismo o política?

El periodismo se practica a secas. Si le pones esos apellidos, es otra cosa.

¿En qué se diferencian las investigaciones de antes y de ahora?

Antes, unos pocos robaban mucho. Ahora, muchos roban demasiado.

