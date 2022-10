Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Brasil tem Câmara mais velha e com menos mulheres do que a maioria dos países, mostra levantamento Representatividade feminina fica em 50% ou acima em apenas cinco países, segundo dados de órgão internacional. Por Sávio Ladeira, g1

09/10/2022 15h45 Atualizado 09/10/2022

1 de 1 Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília — Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília — Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados em 2023 terá uma idade média de 49 anos e 11 meses e será composta por 17,7% de mulheres e 82,2% de homens. Ao comparar com governos internacionais, o Brasil está entre os países com o parlamento federal mais velho e com menos mulheres do mundo .

Os dados usados na comparação são da União Interparlamentar (IPU), uma organização global que agrupa informações de parlamentos de vários países. No caso do Brasil, os dados do levantamento são os mais recentes, das eleições do último domingo (2), fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Idade média

Entre os 108 países avaliados pelo IPU, o Brasil ocupa a 68ª posição , atrás de países como Bolívia, Suécia e Portugal, mas na frente dos Estados Unidos e Índia.

O parlamento da Armênia, que é composto por senadores e deputados, é o que tem a menor idade média: 40 anos. O deputado armênio mais novo tem 28 anos. Já a câmara mais velha é a do Camboja, com uma idade média de 64 anos e 3 meses.

Na Alemanha, onde a idade média dos deputados é de 47 anos e 3 meses, o parlamentar mais novo tem 23 anos. Nos Estados Unidos, país com uma das maiores médias de idade (58 anos e 5 meses), o deputado mais novo no Congresso tem 25 anos.

O deputado mais novo registrado pela IPU é de Malta, com apenas 18 anos. No Brasil o parlamentar nem poderia assumir o cargo, pois a idade mínima é de 21 anos.

No Brasil, a deputada federal mais velha na data da posse será a Luiza Erundina (PSOL-SP) com 88 anos, reeleita para seu sétimo mandato. Logo depois vem Benedita da Silva (PT-RJ), com 80 anos. A Câmara dos Deputados vai ter125 parlamentares idosos, com mais de 60 anos – 24% do total.

O deputado federal mais novo eleito no Brasil é Ícaro Costa (PL-SE), de 21 anos. Além dele, outros 17 deputados possuem idade abaixo de 30 anos.

Em Minas Gerais, com apenas 20 anos, Chiara Biondini (PP-MG) conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do estado. Ela é atualmente a parlamentar eleita mais jovem do país. Ela nem tem idade para tomar posse, pois precisa ter no mínimo 21 anos. Chiara faz aniversário em 22 de fevereiro e a cerimônia de posse será antes, no dia 1º de fevereiro.

No entanto, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER-MG) acolheu o argumento utilizado pela defesa da candidata de que o regimento interno da ALMG permite que a posse ocorra até 30 dias depois da cerimônia oficial .

Veja quem são os parlamentares mais velhos e mais novos eleitos em 2022

Parlamentares mulheres

Quando se compara a composição feminina das câmaras pelo mundo, o IPU compila dados de 182 países. E a posição do Brasil é bem baixa: 127º lugar, com 17,7% de mulheres na Câmara dos Deputados, apesar de ter sido eleito um número recorde de mulheres em 2022 .

A representatividade feminina brasileira está atrás da de países como Uruguai, Equador e Espanha. Já países como Japão, Índia e Paraguai possuem um parlamento mais masculino. A média mundial é 25% .

Na classificação do IPU, dois países aparecem com uma composição 100% masculina: Vanuatu e Iêmen . Papua-Nova Guiné se aproxima, com apenas 1,8% de mulheres no congresso.

A representatividade feminina é baixa na maioria dos países. Quase metade deles (48%) tem menos de 1/4 do parlamento ocupado por mulheres.

Apenas 5 países aparecem na lista com mulheres ocupando 50% ou mais das cadeiras da câmara: Emirados Árabes Unidos, México, Nicarágua, Cuba e Ruanda. Este último tem 61,25% de deputadas mulheres.

Além da baixa presença no parlamento, em alguns países, deputadas mulheres assumem a posição de chefia do governo como primeiras-ministras. É o caso de Liz Truss , no Reino Unido, Élisabeth Borne , na França, e Magdalena Andersson , na Suécia. Nesses países, o percentual de mulheres no Congresso é 34% (Reino Unido), 37% (França) e 46% (Suécia).

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com