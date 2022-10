Antonio Ledezma: La lucha continúa

Entornointeligente.com /

No es tan cierta esa conseja según la cual «Venezuela desapareció del radar de la comunidad internacional». El caso que representa la tragedia de nuestro país sigue dando de qué hablar en todo el mundo. La ONU acaba de prorrogar por dos años más a la Comisión de Determinación de los Hechos que investiga los desmanes de la dictadura de Maduro, eso ayudará a reforzar la investigación que cursa en la Corte Penal Internacional. Otro hecho significativo es que la emboscada que le tendieron a nuestro embajador en la OEA, Gustavo Tarre Briceño, fue superada satisfactoriamente. También vale la pena destacar que la propia Casa Blanca le ha dicho a Maduro que, «si no hay señales claras que indiquen que facilitarán salidas para pasar la página de su sangrienta tiranía no se ablandarán las sanciones».

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Mantengo mi criterio de que esa mafia gubernamental no será «pan comido» en una justa electoral, sencillamente porque semejante Corporación Criminal no relajará las normas que den lugar a que el voto de los ciudadanos se cuente, se pese y sirva para decidir, en cuanto valen, en una verdadera democracia. No obstante no entraré en el terreno de las descalificaciones de los que se han atrevido a incursionar en ese terreno con vistas a unas primarias, sabiendo que entre ellos hay gente seria que merecen mis respetos. Lo que sí propongo es trabajar para contar con una dirección creíble que logre recuperar la confianza de la ciudadanía que no cesa en su lucha en las calles del país y canalizar a los casi 7 millones que estamos regados por el mundo como la resistencia que aspira consolidar un liderazgo que apunte a la liberación de la patria.

@alcaldeledezma

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com