A torería de Morante e o querer de Juanito

Palha Blanco, 5 de outubro: uma tarde com aromas a romero.

José António «Morante de la Puebla» é um toureiro obstinado pelo passado; que nos faz recuar no tempo; que nos faz viver outra época… sempre que se veste de luces apaixona, porque em cada gesto há um propósito e em cada detalhe sobra torería. Especialmente, com o segundo da tarde, um Veiga que teve nobreza, mas faltou-lhe empurre; José António andou a gosto. Normalmente, nos «inícios» e nos «finais» de cada faena, é quando a sua conceção e a sua personalidade são ainda mais acentuadas. E na Palha Blanco isso também se viu. Pelo meio, aproveitou o melhor pitón do toiro, e com profundidade e templanza surgiram os melhores muletazos. O quinto revelou-se berreón e violento; apesar do esforço do diestro de La Puebla, o toiro foi pouco agradecido.

A presença de João Silva «Juanito» veio de mais a menos. Tocou-lhe o toiro da tarde, um Veiga que investiu com transmissão, mas que no fim quis ir embora. Concentrado e poderoso, João Silva construiu uma faena que colocou a Palha Blanco de acordo. Faena intensa, sobretudo pelo pitón direito, com ritmo e ligação. Outra versão (mais acelerada e menos convincente) apresentou «Juanito» com o sexto. Depois de um arrebatador começo, com quatro largas cambiadas de joelhos e um quite por lopezinas; o de Monforte quis bandarilhas, mas não esteve à altura do desafio. Conclusão, arrefeceu o ambiente e o entusiasmo. O Veiga ainda prometeu, investindo largo no primeiro muletazo, mas ficando-se curto nos restantes.

O toureio a cavalo esteve a cargo de João Telles Jr., mas a sua passagem pela Palha Blanco foi comedida. O primeiro e o quarto foram lidados pelo cavaleiro da Torrinha; servindo, mas com pouca transmissão um e reservado o outro, um burraco, que era uma estampa. Com o primeiro do seu lote, apostou no «Marfim» e com o segundo no «Gaiato»; andou sobrado com os toiros à garupa; mas faltou-lhe pisar os terrenos que marcam a diferença e pôr ele o que faltava aos toiros. Foi apenas com o «Ilusionista» no seu segundo, que mais empolgou as bancadas da Palha Blanco.

Pelos Amadores de Vila Franca pegaram Luís Valença à primeira tentativa, saindo lesionado e recolhendo diretamente à enfermaria; e Rafael Plácido também à primeira.

Palha Blanco, 5 de outubro: esta foi uma tarde com um perfume diferente. Toureou Morante de la Puebla!

Síntese da Corrida

Praça de Toiros Palha Blanco (Vila Franca de Xira)

Praça Cheia

Produtor: Tauroleve

Ganadaria

6 toiros de Manuel Veiga. Bem apresentados. Para cavalo: escasso de transmissão, o primeiro, e reservado o quarto. Para pé: destacou-se o terceiro da ordem a cargo de João Silva «Juanito».

Cavaleiros

João Telles Jr. (volta e volta)

Forcados

Amadores de Vila Franca de Xira: Luís Valença (lesionado, não deu volta) e Rafael Plácido (volta).

Matadores de Toiros

«Morante de la Puebla» (volta e silêncio) e «Juanito» (volta e silêncio)

Observações : Tomou a alternativa de bandarilheiro Miguel Maltinha.

