A propósito de Colegios Mayores

Entornointeligente.com /

Permítame, querido lector, que empiece poniéndole en situación por si vive usted en otro país y no se ha enterado del tema de rabiosa actualidad en el mío.

Unos universitarios españoles, sin nada mejor que hacer, han salido a berrear en manada improperios varios dirigidos a unas universitarias que residían en el edificio de enfrente.

Pues bien, ese vídeo que puede usted fácilmente encontrar en las redes sociales, se ha viralizado provocando que, incluso las más altas esferas políticas del país, salgan en tromba cuales caballeros montados en sus corceles a defender al mal llamado ( a mi parecer) género débil. Y me explico con la secuencia de los acontecimientos.

1. Los chicos salen a gritar improperios y barbaridades por la ventana. Se viraliza el vídeo.

2. Salen raudos y ruidosos distintos tertulianos, entidades, políticos y demás a criticarlo con dureza y a calificarlo como machismo paleolítico.

3. Las chicas de enfrente, receptoras del mensaje de los cavernarios anteriormente citados, salen públicamente a explicar que no se han sentido ofendidas en ningún momento, ya que entre ellos existe un juego mutuo, aceptado por ambas partes, y que ellas también lo hacen ( y vídeos poco mostrados en medios de comunicación así lo demuestran).

Tarde. La maquinaria ya está en marcha. La sociedad en la que vivo ya ha decidido que esos cantos deben ofender a las chicas. Da igual lo que digan ellas.

Porque esa sociedad, además, se permite el lujo de aseverar que a las chicas no les molestan esos cánticos porque han estado adoctrinadas en una sociedad patriarcal, donde sus padres les han enseñado que ellas no son nadie sin el permiso de su hombre, de su macho alfa.

Y a mi, estimado lector, se me ocurre preguntarme: ¿ Es posible que algo que a mi me parece una aberración, sea aceptado con gusto por otro individuo ? El sentido común y la experiencia me dicen que sí.

Y a mi, estimado lector, se me ocurre preguntarme: ¿ Es posible que algo que a mi me parece una aberración, sea aceptado con gusto por otro individuo ?

No lo achaco a la tradición, sino al contexto. Un contexto que junto al código empleado, crean un mensaje; mensaje que, siendo el mismo, puede ser muy diferente dependiendo de quienes sean el emisor y el receptor y de su relación. Se estudia en primero de periodismo.

A nadie con dos dedos de frente, se le ocurrirá, por ejemplo, ver a dos personas homosexuales con buena relación entre sí, que se llaman mutuamente ¡Maricón! en tono cariñoso, y decir que son homófobos. Pero ese mismo mensaje con otro emisor/receptor/contexto, puede incluso ser constitutivo de un delito de incitación al odio. Diferencias palpables.

A mi parecer, no hay nada menos progresista que coartar la libertad de pensamiento y elección. No hay nada menos progresista que pensar que todos necesitan que tú les guíes en el camino, que tú les vas a enseñar a pensar bien.

¡Ojo! Que aquí salen muchos a poner el ejemplo de la mujer que es víctima de violencia de género y también dice en muchas ocasiones que todo está bien. Que es normal la actitud de su agresor. De acuerdo.

Pero en estos casos, y así se recoge en la ley, la relación de afectividad entre la víctima y el agresor puede nublar la percepción de ésta de la realidad. Por eso ahí, Y SÓLO AHÍ, podemos decir que la mujer (o el hombre) víctima de violencia de género no aprecia por ella misma la actitud posesiva a la que está siendo sometida y necesita ayuda externa.

No és el caso que nos ocupa.

Pero eso ya no importa. La autodenominada «sociedad progresista» ya tiene sus víctimas, su agresor y sus titulares. Lo demás está de más.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com