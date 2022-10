Zelensky e a ponte de Kerch: o tempo «esteve nublado» na Crimeia

Entornointeligente.com /

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse este sábado que o dia esteve «bastante ensolarado» por toda a Ucrânia e a temperatura foi de cerca de 20º C, mas «infelizmente esteve nublado na Crimeia». «Mas também esteve quente», ironizou.

Relacionados guerra na ucrânia. Retomado também o tráfego ferroviário na ponte da Crimeia

internacional. Trânsito reaberto na ponte que liga Crimeia à Rússia

internacional. Rússia aponta para três mortos na explosão da ponte

Zelensky comentou desta forma a explosão que destruiu parcialmente a ponte que liga esta península à Rússia, no seu vídeo diário, publicado no Facebook.

«Não importa o que as nuvens são, os ucranianos sabem o que fazer. E sabem que o nosso futuro é de sol. É um futuro sem ocupantes. No nosso território inteiro, em particular na Crimeia», acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O presidente ucraniano voltou a garantir a segurança aos militares russos que quiserem depor as armas e entregar-se, lembrando que o seu país «adere a todas as normas e convenções internacionais».

A explosão de um camião causou um grande incêndio e danos na ponte, rodoviária e ferroviária, que abastece a Crimeia, uma península ucraniana anexada em 2014 pela Rússia.

A ponte constitui também um projeto simbólico, tendo sido construída com grandes custos e inaugurada em 2018 pelo próprio presidente russo, Vladimir Putin.

A Ucrânia não assumiu oficialmente a responsabilidade pela explosão.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com