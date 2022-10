Você viu? Cidades que mais apoiaram Lula e Bolsonaro no 1º turno, famosos nas eleições, Nobel da Paz e o gato mais alto do mundo

Entornointeligente.com /

08/10/2022

O primeiro turno das eleições de 2022. Os famosos que se elegeram e que não se elegeram. Os laureados com Prêmio Nobel. As origens do queijo. Tiros em escola no CE. Trailer de continuação de «Pantera Negra». Árvore mais alta da Amazônia. Chuva de granizo em MG. E o gato mais alto do mundo.

Eleições 2022

Piauí e Pernambuco são os estados com alguns dos municípios mais lulistas do primeiro turno das eleições de 2022 . A cidade piauiense de Guaribas registrou, ao todo, 92,14% dos votos em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência. Por outro lado, os estados sulistas têm as cidades mais bolsonaristas do país. Pela segunda vez, a gaúcha Nova Pádua lidera o ranking da cidade com o maior número de eleitores de Jair Bolsonaro (PL). Levantamento feito pelo g1 mostra as 50 cidades mais lulistas e mais bolsonaristas.

Veja as 5 cidades que mais apoiaram Lula e Bolsonaro no 1º turno das eleições 2022

Lula, que teve 48,43% dos votos, e Bolsonaro, que teve 43,20%, vão disputar, em 30 de outubro, o segundo turno das eleições presidenciais. 12 estados também terão segundo turno para a escolha de governador.

Candidatos com recursos na Justiça receberam 3,8 milhões de votos Configuração no Congresso exigirá negociação de Lula ou Bolsonaro 16 candidatos não receberam nenhum voto; saiba quem são Campeões de voto: conheça os deputados mais votados em todo país

Deputados e senadores

Os eleitores brasileiros também escolheram deputados estaduais, deputados federais e senadores.

O total de deputados em cada casa varia. Em São Paulo, por exemplo, estado mais populoso do país, são 90 parlamentares no legislativo estadual. Já em Roraima, estado com a menor população, são 24. Deputados estaduais representam o poder Legislativo em seus respectivos estados em mandatos de quatro anos cada, sem limite de continuidade (diferentemente do governador, que pode ocupar o cargo por, no máximo, dois mandatos seguidos). Cabe a eles o papel de propor, emendar, alterar ou revogar as leis locais – sem conflitar com as mesmas diretrizes impostas pela Constituição, texto válido em todo território nacional. Veja os eleitos em cada unidade da federação aqui .

513 deputados federais foram eleitos em todo o país. O número de vagas na Câmara varia conforme o estado e é proporcional ao tamanho da população. Entre os partidos, o PL foi o que elegeu a maior bancada. Veja lista aqui .

No Senado, os mandatos são de oito anos. A casa tem, ao todo, 81 cadeiras. Em 2022, os eleitores decidiram a composição de um terço delas, ou seja, 27, que ficarão no cargo de 2023 a 2030. Em 2026, cada eleitor votará em dois nomes, e serão renovadas (ou mantidas) as 54 restantes. O PL elegeu oito senadores e terá a maior bancada. Como a sigla já tinha parlamentares no Senado, passará agora a 14 na próxima legislatura, que começa no ano que vem. Veja quem são os eleitos aqui .

Candidatos famosos

Ex-atletas, artistas, jornalistas, cantores e influenciadores se candidataram para cadeiras no Executivo e no Legislativo nas eleições de 2022.

Alexandre Frota (PSDB) tentou se reeleger deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas não conseguiu. Já o ex-jogador de futebol Romário (PL) saiu vitorioso e foi reeleito como senador pelo Rio de Janeiro. Veja aqui quais famosos se deram bem e quais foram derrotados no pleito deste ano.

Eleições 2022: Os famosos que se deram bem e os que se deram mal nas urnas

Veja os herdeiros de políticos que venceram e perderam Joice, Aécio, Tiririca: veja ex-campeões de votos que perderam milhares de eleitores Nikolas, Boulos, Zambelli e Eduardo Bolsonaro: puxadores de votos ajudam a eleger outros deputados federais

Pesquisa eleitoral

O Ipec divulgou sua primeira pesquisa após o primeiro turno da eleição. Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 51% de intenção de votos, e Bolsonaro com 43% . Encomendado pela Globo, o levantamento foi feito entre segunda e quarta-feira (5), e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 4% disseram que pretendem votar em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Lula tem 55%, e Bolsonaro, 45% .

Ipec – resultado das urnas x votos declarados após eleição: relação indica consistência da pesquisa

Nobel 2022

O ativista de Belarus Ales Bialiatski, a organização internacional russa pelos Direitos Humanos Memorial e a organização ucraniana Centro para as Liberdades Civis venceram o Nobel da Paz de 2022. Segundo os organizadores, os vencedores «representam a sociedade civil em seus países de origem».

Nobel da Paz 2022 vai para Ales Bialiatski, Memorial e Center for Civil Liberties

«O comitê do Prêmio Nobel quis honrar três campeões dos Direitos Humanos, da democracia e da co-existência pacífica nos países vizinhos Belarus, Rússia e Ucrânia. Eles honram a visão de Alfred Nobel (criador do prêmio) sobre paz e convivência, uma visão tão necessária no mundo hoje», declarou o comitê.

A entrega do prêmio para três países vizinhos acontece em um dos momentos de maior escalada de tensões desde o começo da invasão da Ucrânia pela Rússia. Bialiatski, um dos vencedores, está atualmente preso em Belarus. Fundador do centro para os Direitos Humanos Viasna (que significa primavera), ele é um dos principais nomes da oposição ao presidente Aleksandr Lukashenko, aliado do russo Vladimir Putin.

Autoritarismo e repressão: como é a vida em Belarus

Veja outros laureados do ano…

Nobel de Literatura Nobel de Física Nobel de Medicina Nobel de Química

Gatão

Medindo exatamente 47,83 centímetros, Fenrir, da raça savannah, ganhou o título de gato doméstico vivo mais alto do mundo pelo «Guinness World Records».

A raça savannah F2, de Fenrir, é reconhecida pela International Cat Association como uma raça doméstica. Ela é resultado do cruzamento entre um gato doméstico com um serval, um felino selvagem natural da África. F2 significa que ele é de uma prole de segunda geração com um avô serval.

Gato de quase 48 cm entra para o ‘Guinness’ como mais alto do mundo

Apesar de ser da linhagem de um felino selvagem, Fenrir ainda é um gato excepcionalmente alto para a raça, com cerca de 2,5 centímetros a mais em relação aos savannah de tamanho médio. E como tem apenas dois anos e dez meses de idade, Fenrir ainda pode superar a altura de seu irmão, Arcturus, que morreu em 2017, um ano depois de entrar para o «Guinness».

O médico William John Powers, tutor de Fenrir, diz que o gato adora ficar andando pelo seu consultório, na cidade de Farmington Hills, em Michigan, nos EUA, e implorando por guloseimas. «Ele é um gato muito bobo e adora brincar e correr». 🐈

De onde vem o que eu como

Ele teria surgido a partir do armazenamento do leite em estômagos de animais, quando o ser humano fazia longas viagens e atravessava desertos. A fermentação no sistema digestivo desses bichos ajudou a massa a se separar do soro. Estamos falando do queijo, aquele alimento que, segundo o brasileiro, «coloca no prato que fica bom» .

De onde vem o que eu como: queijo

O Brasil é o quinto maior produtor do mundo e realiza até concurso internacional. Quer saber o que faz um queijo vencedor? O g1 foi acompanhar de perto a competição em São Paulo. Veja vídeo acima.

'O Papa não poderia deixar de provar esta iguaria’, diz mineiro que presentou pontífice com queijo canastra

Neve?

Uma forte chuva de granizo deixou parte da Rodovia Fernão Dias coberta de pedras de gelo . As cidades de São Gonçalo do Sapucaí e Três Corações, em MG, foram as cidades mais atingidas. Veja vídeo abaixo:

Forte chuva de granizo deixa parte da Fernão Dias ‘encoberta com neve’ em MG

Cinema

«Black Panther: Wakanda Forever», continuação de «Pantera Negra» (2018), teve seu primeiro trailer divulgado . Após um primeiro teaser do longa ter sido apresentado durante o painel da Marvel na Comic-Con de San Diego, em julho, o vídeo de agora traz imagens do novo traje de Pantera Negra. Assista:

«Pantera Negra: Wakanda para Sempre» ganha trailer

'Scooby-Doo'

O mais novo filme de «Scooby-Doo» traz uma Velma abertamente apaixonada por uma mulher , confirmando a orientação sexual da personagem, que havia deixado de ser um mistério para os fãs há muito tempo. Um clipe do especial do Dia das Bruxas, «Trick or Treat Scooby-Doo!» («Travessuras ou Gostosuras Scooby-Doo!», em tradução livre), mostra Velma ruborizada e com as lentes dos óculos embaçadas quando encontra a vilã «Coco Diablo».

«Ok, a quem eu quero enganar? Eu estou com um crush gigante, Daphne! O que eu faço? O que eu digo?», pergunta Velma à amiga em outra cena.

1 de 1 Coco Diablo, Salsicha, Velma e Scooby em 'Trick or Treat Scooby-Doo!' — Foto: Reprodução Coco Diablo, Salsicha, Velma e Scooby em 'Trick or Treat Scooby-Doo!' — Foto: Reprodução

Tentativa de assalto

Um assaltante foi preso e outro fugiu após ambos tentarem roubar um homem que estava chegando em casa de moto em Santos (SP). Ele foi salvo pela esposa, que jogou o carro em cima dos criminosos . Uma câmera de monitoramento flagrou o crime. A mulher estava dirigindo o carro do casal, enquanto o homem estava de moto — eles tinham saídos juntos para buscar o carro no lava-rápido.

Suspeitos são atingidos por veículo ao tentarem realizar assalto no litoral de SP

Árvore mais alta da Amazônia

A maior árvore da Amazônia, com 88,5 metros de altura e 9,9 metros de circunferência , foi localizada na divisa entre os estados do Amapá e Pará, durante a 5ª edição do projeto que mapeia as árvores gigantes da floresta. A árvore já havia sido identificada em 2019, mas ninguém tinha conseguido chegar até ela.

«Essa espécie [angelim vermelho] se consolida como uma espécie gigante na Amazônia e representa um grande valor social, econômico e para o meio ambiente, considerando a valorização dessas grandes árvores, a valorização da Amazônia, a valorização da floresta em pé, a valorização pelo uso e desenvolvimento local», disse Diego Armando Silva, professor, pesquisador do Ifap e coordenador local do projeto.

Pesquisadores chegam pela 1ª vez à maior árvore da Amazônia brasileira

Bloqueio em orçamento

Universidades federais afirmaram que o governo federal formalizou um bloqueio de recursos no Ministério da Educação, o que vai afetar as atividades das instituições . O governo anunciou, no fim de setembro, um bloqueio no Orçamento da União de R$ 2,6 bilhões, mas ainda não detalhou quais ministérios sofreram o contingenciamento. Agora, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), disse que foi informada pelo Ministério da Educação que o bloqueio total para a educação foi de R$ 1 bilhão. Especificamente para a educação superior, é de R$ 328 milhões.

Novo congelamento tira R$ 1 bi da educação e provoca reações; bloqueio põe em risco universidades, diz Andifes

Tiros em escola

Um aluno com uma arma atirou em três estudantes de uma escola estadual em Sobral , no Ceará. Ao menos três pessoas foram feridas, segundo a polícia. A arma utilizada no crime pertence a um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

O atirador, de 15 anos, estuda na mesma sala de aula das três vítimas, onde cursam o 1º ano do Ensino Médio. O aluno havia ido para a aula no horário normal, levando livros e material escolar. O vigilante da escola não percebeu que ele estava com arma escondida sob o uniforme escolar. Por volta das 10h, ele fez os disparos que atingiu os colegas de sala. De acordo com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), os três alunos baleados foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Aluno atira e fere três estudantes em escola pública de Sobral

